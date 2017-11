Wiedergutmachung gelungen: Lok Leipzig kämpft sich gegen Halberstadt zu verdienten drei Punkten

Die Verunsicherung der Lok-Spieler war vor nur 2.071 Zuschauern anfangs deutlich spürbar – gerade im Spiel nach vorne unterliefen den Blau-Gelben viele Fehler. Der Gegner aus Halberstadt hatte deswegen zunächst wenig Probleme, die Lok-Angriffe zu unterbinden und auch offensiv wirkten die Gäste präsenter. Einzige Torchance in der Anfangsphase war eine Volleyschuss von Halberstadts Hendrik Hofgärtner aus 25 Metern, der auf dem Tornetz landete. Mit zunehmender Spieldauer schüttelten die Lok-Spieler ihre Verunsicherung jedoch ab und bekamen immer mehr Zugriff aufs Spiel. Folgerichtig fiel kurz vor der Halbzeitpause der Führungstreffer: Nach öffnendem Pass von Malone kämpfte sich Robert Berger regelrecht bis in den Strafraum. Sein Schuss landete am Lattenkreuz, den Abpraller verwertete Djamal Ziane per Kopf (39.).