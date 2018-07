Der kurdischstämmige Fußball-Profi Deniz Naki hat sich mit einem offenen Brief an den ehemaligen Nationalspieler Mesut Özil gewandt und dessen Rassismus-Vorwürfe gekontert. Die Ereignisse in Deutschland hinsichtlich Özils Situation seien „natürlich traurig“, schrieb Naki via Facebook.

Der 29 Jahre alte frühere Profi des FC St. Pauli und des SC Paderborn habe drei Jahre für den türkischen Verein Amedspor gespielt und sei in dieser Zeit wegen seines kurdischen Hintergrunds „unzählige Male beleidigt, aber auch körperlich angegriffen“ worden, schrieb der gebürtige Dürener.

Naki: "Ich wurde gesperrt und musste aufhören"

Seine Lizenz sei ihm vom türkischen Fußball-Verband TFF unbefristet entzogen worden, „und ich wurde gesperrt und musste aufhören.“