Wildes Spiel gegen Erndtebrück: Lasogga rettet wackeligen HSV vor Pokal-Debakel

Joker Pierre-Michel Lasogga hat den Hamburger SV vor einem weiteren peinlichen Knockout in der ersten Runde des DFB-Pokals bewahrt. Der in der 62. Minute eingewechselte Angreifer steuerte zwei Treffer zum mühseligen 5:3 (2:1) des Zweitligisten über den Fünftligisten TuS Erndtebrück bei.

Vier Wechsel: Titz tauscht durch

Auch ohne Neuzugang Leo Lacroix sowie den zuletzt angeschlagenen Kapitän Aaron Hunt und Matti Steinmann erwischte der Bundesliga-Absteiger einen Einstand nach Maß. Bereits nach zehn Minuten lag das im Vergleich zum Zweitliga-Sieg in Sandhausen auf vier Positionen veränderte Team mit 2:0 vorn. Zunächst verwandelte Routinier Holtby einen Foulelfmeter sicher. Nur drei Minuten später rechtfertigte der erst 18-Jährige Arp, der zuletzt in drei Regionalliga-Spielen dreimal getroffen hatte, seine Aufstellung und bewies beim 2:0 erstaunliche Kaltschnäuzigkeit.

Fiete Arp - Note 3: Ließ erkennen, warum der FC Bayern ihn will - und auch, was noch fehlt. Störte die Erndtebrücker Abwehr vor dem 2:0 früh und schloss dann gut ab. Wichtiges Tor für ihn. Danach jedoch lange vor allem körperlich nicht mehr so auffällig. Lasogga machte das dann deutlich besser. © Getty

Orel Mangala - Note 2: Gute Aktion in der 80. Minute, als er am Erndtebrücker Keeper scheiterte. Machte einen guten Eindruck, vor allem offensiv. Sein 5:3 bedeutete die Entscheidung zu Gunsten des HSV. Stark! © Getty

Lewis Holtby - Note 3: Verwandelte den (sehr platzierten) Elfmeter zum 1:0 sicher. Tauchte danach aber immer mal wieder ab, was nicht zu Sicherheit in der (sehr jungen) Viererkette führte. Muss in schwierigen Phasen präsenter werden. © Getty

HSV in Noten: Die Einzelkritik zum Pokal-Auftritt in Erndtebrück

Diese vermeintlich sichere Führung gegen den Underdog veranlasste den Favoriten, schon früh in den Verwaltungsmodus zu schalten. Das wurde noch vor der Pause bestraft, als Yamazaki die erste Chance von Erndtebrück zum Anschlusstreffer nutzte. Damit schöpfte der Oberligist, der vor einem Jahr an gleicher Stätte in der ersten Pokalrunde am späteren Titelgewinner Eintracht Frankfurt (0:3) gescheitert war, wieder neue Hoffnung.