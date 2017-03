Wildschweine machen Rasen des SV Eula zur Sau

Anzeige

Eula. Für die Herren der Spielgemeinschaft Bornaer SV II/SV Eula steht am Wochenende ein Heimspiel an. Nur zu Hause spielen können die Kicker nicht. Schuld sind weder Regen noch Frost oder Tauwetter. Der Kreisligist kämpft vielmehr mit einer Wildschweinplage. Vier Mal waren die Borstentiere in den vergangenen Wochen auf dem Eulaer Sportplatz „zu Besuch“ und hinterließen vier Mal eine Spur der Verwüstung.

„Wir können nichts machen. Die können jeden Tag wiederkommen“, sagt Nico Jakubaschk, Präsident des Vereins. Bereits vor knapp zwei Wochen hatten die Verantwortlichen Mitglieder und Freunde zum Arbeitseinsatz gebeten. Danach bot die Spielfläche zwar ein nur mittelmäßig erfreuliches, aber noch als Rasen erkennbares Bild. Doch am vergangenen Wochenende schauten die Wildschweine erneut vorbei, machten die Mühe der Vorwoche des Nächtens zunichte. Zwar wurden inzwischen auch die bei dieser Gelegenheit verursachten Löcher und Erdhügel begradigt, gekickt werden kann in Eula allerdings nicht.

Fotogalerie: SV Eula kämpft gegen Wildschwein-Besuch Die gröbsten Schäden am Eulaer Sportplatz wurden inzwischen behoben. (@Andreas Döring) (1) Die gröbsten Schäden am Eulaer Sportplatz wurden inzwischen behoben. (@Andreas Döring) (2) Die gröbsten Schäden am Eulaer Sportplatz wurden inzwischen behoben. (@Andreas Döring) (3) Lediglich am Rand des Sportplatzes ist aktuell noch zu sehen, welchen Schaden die Wildschweine anrichten. (@ Andreas Döring) So sah der Platz vor dem Arbeitseinsatz aus. Die Wildschweine hatten ganze Arbeit geleistet. (@ Privat) (2) So sah der Platz vor dem Arbeitseinsatz aus. Die Wildschweine hatten ganze Arbeit geleistet. (@ Privat) (3) So sah der Platz vor dem Arbeitseinsatz aus. Die Wildschweine hatten ganze Arbeit geleistet. (@ Privat) (1)

Keine kurzfristige Lösung in Sicht

„Der Platz ist gesperrt“, so Jakubaschk. „Unsere Männer weichen für das anstehende Spiel gegen die Sportfreunde Neukieritzsch auf den Kunstrasen-Platz in Borna aus. Bei unseren E-Junioren-Teams haben wir bis auf Weiteres das Heimrecht getauscht.“ Trainiert werden kann ebenfalls nicht mehr an Ort und Stelle. „Auch hier weichen wir nach Borna aus. Die Kinder nutzen noch die Halle, aber das geht ja nicht ewig.“

Das große Problem: eine kurzfriste Lösung ist nicht in Sicht. Die angerichteten Schäden immer wieder auszubessern bringt nichts. Inzwischen ist der Rasen so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass er grundhafter erneuert werden muss. „Das anzugehen ist aber sinnlos, solange wir jederzeit mit erneuten Wildschweinbesuchen rechnen müssen“, erklärt Nico Jakubaschk.

SV Eula bittet um Materialspenden

Der Präsident verfolgt deshalb zwei Lösungsansätze: ein Zaun und eine Art Bande, die sich an der bereits existierenden Spielfeldbegrenzung anbringen ließe. „Für Ersteres brauchen wir eine Genehmigung der Stadt und natürlich Material. Stellen würden wir den Zaun notfalls auch selbst.“ Von jetzt auf gleich ließe sich das aber nicht realisieren. Schneller umsetzbar wäre die Umnutzung des Geländers, das den Rasen umgibt. „Wir könnten dort Bretter oder ähnliches Material anbringen, so wie wir das auch mit den Werbebanden gemacht haben. Das wäre eine Barriere, die die Tiere nicht überwinden können. Die müssen wir dicht kriegen.“

Doch auch hierfür ist Material nötig. Der Verein ist auf Hilfe angewiesen. „Wir sind nicht anspruchsvoll, nehmen auch Gebrauchtes“, appelliert Nico Jakubaschk an potentielle Gönner. „Das können alte Bretter oder Platten sein. Wir nehmen alles.“ Wenn die Barriere gebaut ist, will der Club sich der Reparatur des Rasenes widmen. „Ich hoffe, dass wir den dann in Eigenregie irgendwie geflickt kriegen. Denn von sowas wie Rollrasen, können wir nur träumen.“

Wer dem SV Eula helfen möchte, kann sich per Mail an nigganiggo@gmx.de wenden.

