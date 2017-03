"Will gegen Darmstadt dabei sein": Kinderreporter interviewt RB Leipzigs Poulsen

Leipzig. Linus ist zwölf Jahre alt und eine Art Youtube-Star. Als LiHa2004 betreibt der Junge seit vier Jahren einen Kanal auf der Videoplattform . Sein Herzensthema: Fußball. Linus ist bekennender Bayern-München-Fan und kommentiert in seinen Clips aus dem heimischen Garten Spiele, stellt Fanartikel vor oder tut ganz einfach seine Meinung zum aktuellen Geschehen ums runde Leder vor.

Am Sonntag stellte LiHa2004 ein neues Video online: ein Interview mit RB Leipzigs Angreifer Yussuf Poulsen. Persönlich taucht der Däne allerdings nicht auf. Vielmehr beantwortete er die Fragen des jungen Nachwuchsjournalisten schriftlich. Seine klare Aussage: Beim Spiel am Samstag gegen Darmstadt will der seit einiger Zeit verletzte Stürmer wieder auf dem Platz stehen.