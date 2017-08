Willi Orban ist neuer Kapitän bei RB Leipzig

Leipzig. Trainer Ralph Hasenhüttl hat sich entschieden: Willi Orban führt Vizemeister RB Leipzig in der neuen Saison als Kapitän aufs Feld. Bereits in der vergangenen Spielzeit trug er meist die Kapitänsbinde, weil Dominik Kaiser selten in der Startelf stand. „Willi hat eine große Akzeptanz in der Mannschaft. Er geht immer voran und steht für die Philosophie unseres Vereins“, sagte Hasenhüttl, der seine Entscheidung am Freitag mitteilte.