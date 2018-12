Neuer TV-Vertrag für Wimbledon: Sky zeigt weiter Tennis-Klassiker

Sky behält weiter die Rechte am Tennis-Hochkaräter Wimbledon . Das dritte und prestigeträchtigste Grand-Slam-Turnier aus London wird bis zum Jahr 2022 exklusiv beim Pay-TV-Sender zu sehen sein. Sky und der All England Lawn Tennis Club, Wimbledon, haben sich auf eine langfristige Verlängerung der Partnerschaft geeinigt.

Wimbledon bei Sky auch Online zu sehen

Zusätzlich zu den Live-Übertragungen über Satellit und Kabel beinhaltet die neue Vereinbarung, auch die Verbreitung via IPTV, Web und Mobile. Sky-Kunden haben somit die Möglichkeit, den Auftritt der Tenniselite neben der linearen TV-Übertragung zusätzlich über den Sky Go live sehen. Alternativ können Tennis-Fans das gesamte Turnier über den monatlich kündbaren Streamingservice Sky Ticket live miterleben.

Sky hatte über Wimbledon in diesem Jahr in der Zeit vom 2. bis zum 15. Juli auf fünf Sendern insgesamt über 350 Stunden live berichtet. Das Frauen-Finale zwischen Angelique Kerber und Serena Williams sublizenzierte Sky an das ZDF.