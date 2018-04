Windsurf-Ikone Robby Naish im Interview: "Was macht dieses kleine Kind da?" 

Robby Naish glaubt daran, vom Leben mit viel Glück gesegnet worden zu sein. So erzählt er es dem Sportbuzzer 2017 in einem Interview für die Serie „Diese eine Sekunde“, das wir hier zu seinem Geburtstag noch einmal veröffentlichen. Als armer hawaiianischer Junge gewinnt er 1976 mit 13 Jahren seine erste Weltmeisterschaft im Windsurfen. Zahlreiche Titel folgen – und im Zuge dessen steigt Naish zu DER Ikone seines Sports auf. Auch heute ist er noch unterwegs im Dienste des Surfbretts.

Mr. Naish, in den Siebzigerjahren haben Sie eine Sportart neu definiert. Wie denken Sie darüber?

Das fühlt sich immer noch sehr gut an! Ich bin sehr aktiv, entwickle Ausrüstung und surfe jede Menge. Ich versuche, mein Niveau zu halten. Vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Level, aber immer noch respektabel. Das war eine tolle Reise bis hierhin.

Richtiger Ort, richtige Zeit. Ich hatte so viel Glück … (überlegt)

Es war im September 1976 in Nassau auf den Bahamas, mein erstes Mal außerhalb der USA. Alleine. Meine Eltern waren nicht dabei. Wir waren arm. Erst habe ich die Meisterschaften auf Hawaii gewonnen. Dabei habe ich ein Flugticket zu den US-Meisterschaften gewonnen. Durch den Sieg dort bekam ich das Ticket für die Bahamas. Von Freiflug zu Freiflug. Als ich auf den Bahamas ankam, war das überwältigend! 430 Teilnehmer aus allen Ecken der Welt. Ich war das einzige Kind. Mein Vorteil war, dass ich auf Hawaii aufwachsen konnte. Ich konnte zu jeder Jahreszeit aufs Wasser.

Ich wusste nicht, was mich erwartet. Nur eins: Wenn es extrem windig wird, würde ich Probleme bekommen. Ich war so leicht, dass ich bei starkem Wind kaum surfen konnte. Bei leichtem Wind konnte ich meine Fähigkeiten ausspielen. Durch mein niedriges Gewicht wurde das Board schneller. Glücklicherweise hatten wir nur leichten Wind.

schwereren Jungs so geschockt darüber waren, von einem kleinen, leichten Kind geschlagen worden zu sein, dass man die kombinierte Gesamtwertung abgeschafft hat. Danach habe ich halt in meiner Gewichtsklasse gewonnen.

Was hat das Telefonat gekostet?

Ich musste es nicht bezahlen. Meine Eltern hatten Gäste zum Abendessen. Aus dem Hintergrund hörte ich sie rufen: „Welchen Platz hat er gemacht? Wie hat er abgeschnitten?“ Ich sagte: „Oh, ist ganz gut gelaufen.“ Als ich erzählte, dass ich gewonnen hatte, hörte man Schreie: „Oh my God!“ Ein echter Schock, eine Riesenüberraschung.

Aber nicht auf Hawaii! Es wurde größer in Europa, es wurde größer in Japan, aber in Hawaii blieb es klein. Ich habe das geliebt! Ich kam nach Hause – und es hat niemanden gekümmert.