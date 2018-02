Transferwahnsinn im Winter: England und Spanien sind Geldmeister – mit großem Abstand!

Auffällig dabei: Für das Plus sind ausschließlich die Premier League und die Primera Divison verantwortlich, die ihre Geldbeutel mächtig geöffnet haben. Die Teams in Deutschland, Frankreich und Spanien haben dagegen sogar deutlich weniger Geld ausgegeben.

So viel Geld war noch nie im System: Die fünf europäischen Topligen haben im Winter mehr als 780 Millionen Euro (979,1 Millionen US-Dollar) für Transfers ausgegeben. Das sind 70 Prozent mehr als im Winter 2016/17. Irre!

Die Premier League hat mehr als dreimal so viel ausgegeben wie im Vorjahr. Noch extremer die Primera Divsion: Mit 361 Millionen US-Dollar haben die spanischen Vereine mehr investiert als in den sieben Vorjahren zusammen. Allein für Philippe Coutinho bezahlte der FC Barcelona dem Vernehmen nach mehr als 120 Millionen Euro an den FC Liverpool.

Dasselbe Bild ergibt sich, wenn man auch schaut, wie viel Geld die Vereine mit Verkäufen erlöst haben. Die Klubs in England (-184 Millionen Dollar) und Spanien (-267 Millionen Dollar) haben deutlich mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Anders die "Kleinen": Erstligisten in Deutschland (39 Millionen Dollar), Frankreich (46 Millionen Dollar) und Italien (67) haben mit den Wintertransfers mehr eingenommen als ausgegeben. Das dicke Transferplus verdankt die Bundesliga dem Verkauf von Dortmunds Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang an den FC Arsenal (63,75 Millionen Euro).