"Wir brauchen keine Wende": Marvin Bakalorz weist Kritik an 96 zurück

Was ist so schwierig daran, souverän zu spielen?

Sitzen Sie auch in der Kabine und fragen sich: Was war das denn jetzt für ein Spiel?

Für den zweiten Platz? Nein. Wir sind nur drei Punkte vom Ersten weg. Also echt, da müssen wir uns für nichts entschuldigen. Es sieht vielleicht nicht alles immer so super aus. Aber das ist halt die zweite Liga.

Karaman: Kommt kurz vor Schluss für Sarenren-Bazee. Läuft dem Ball aber hauptsächlich hinterher. Bitter für den besten 96-Scorer, dass er nicht in der Startelf stand. Neue Chance in Dresden. © Imago/Nordphoto (Archiv)

Sobiech: Note 5. Reibt sich in der Spitze auf und hat dadurch selbst keine Szenen. Bekommt allerdings auch wenig in die Spitze geliefert. Hat als Startelf-Stürmer nicht überzeugt. © Imago/Kaletta (Archiv)

Klaus: Note 4. Versucht viel, hat aber erst in der Schlussphase gute Torszenen. Kann zwei Chancen nicht nutzen. Schwache Standards. Verheddert sich vor der Pause in der Bochumer Viererkette. © dpa/Steffen

In Dresden wird es am Sonntag auch von der Atmosphäre nicht so leicht?

Es gibt Spieler, die sagen, das ist nicht einfach, wenn 30 000 gegen einen sind. Es gibt aber auch Spieler, die sagen: Das ist geil!

Wie Sie?

Ja. Und vom Charakter her gibt es viele in unserer Mannschaft, die das so sehen. Das wird ein intensives Spiel. Wir haben gezeigt, dass wir auch dazwischenhauen können, wenn es sein muss. Unsere Gegner denken vielleicht, wir wollen in die erste Liga und spielen schönen Fußball. Aber wir können auch härter! Das ist wichtig in dieser Phase.