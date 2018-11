„Wir haben nur dieses Material zur Verfügung": Hannover 96 stellt die Qualitätsfrage

Es kam so, wie es kommen musste: 96 wurde am Sonntagabend beim 1:4 im Borussia-Park von Gladbach phasenweise auseinandergenommen. „Jedes Tor, das wir bekommen haben, kann man und muss man anders verteidigen“, sagte Manager Horst Heldt anschließend deutlich. Anders – das heißt in dem Fall: besser. Schaut man auf die 90 Minuten, die 96 in Gladbach abgeliefert hat, stellt sich allerdings die Frage, ob das Team es besser kann.

Reicht die Qualität? Neun Punkte aus zwölf Spielen sprechen eine deutliche Sprache

Vermeintliche Säulen der Saison sind in einer tiefen Formkrise. So wie zum Beispiel Kapitän Waldemar Anton, der seine Klasse schon mehrfach bewiesen hat, aber in Gladbach wieder an mehreren Gegentoren beteiligt war. So wie Pirmin Schwegler, der zwar gerade verletzt fehlt, seit Saisonbeginn aber auch in einem Leistungsloch steckt. Oder so wie Neuzugang Genki Haraguchi – der Japaner bekommt in Hannover bisher noch kein Bein auf die Erde.

Die 96-Qualität reichte am Sonntag nicht. Das muss sie auch nicht in Spielen gegen Gladbach, denn die Borussia kickt auf einem anderen Level. Aber die Qualität muss am Ende reichen, um am 34. Spieltag drei Teams in der Tabelle hinter sich zu lassen und damit in der Bundesliga zu bleiben. Zweifel daran sind aktuell allerdings berechtigt. Neun Punkte aus zwölf Spielen sprechen eine deutliche Sprache.