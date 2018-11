„Wir müssen vorangehen“: Martin Kind und Horst Heldt zur Krise bei Hannover 96

Saisonübergreifend kommt 96 in diesem Jahr auf 22 Punkte (16 plus 6). Noch stehen sieben Spiele bis zum Hinrundenende aus. Doch das ist keine Jahresbilanz, bei der die Korken knallen können. Im Grunde setzt sich der in der vergangenen Rückrunde begonnene Abwärtstrend verschärft mit einer neuen Mannschaft fort. „Es ist eine kritische Situation“, sagt 96-Chef Martin Kind, „wir kennen die Tabelle und den Punktestand und wissen, dass jetzt Siege notwendig sind“.

Es ist die größte Krise ihrer gemeinsamen 96-Zeit. Manager Horst Heldt und Trainer André Breitenreiter hatten es zu­sammen auf Schalke zwar auch nicht immer leicht, aber in Ab­stiegsgefahr sind sie da nicht geraten. Zwar holperte es bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison – 96 musste eine Strecke von vier Niederlagen in Folge überstehen –, doch da schaffte es die Mannschaft, sich rechtzeitig mit Siegen gegen Werder oder Hertha zu befreien. Das gelang in dieser Saison bis auf den Heimsieg gegen Stuttgart nicht.

Ist die Mannschaft wirklich stark genug? „Die Mannschaft hat in Bremen und gegen Dortmund bewiesen, dass sie mehr kann, als sie zurzeit zeigt“, sagt Kind, „das Potenzial muss aktiviert und ausgeschöpft werden. Das gilt in erster Linie für den Trainer, das umzusetzen.“

In Gladbach kommt es zum weiteren Aufeinandertreffen mit einem ehemaligen Roten. Lars Stindl wechselte 2015 zu der Fohlen-Elf. Gegen Borussia Mönchengladbach glauben die Fans allerdings erneut nicht an 96. Die Mehrheit von 67,6% rechnet mit einer weiteren Auswärtsniederlage.

Wie sieht Heldt seine Rolle? „Ich bin ein Typ, der in der Lage sein muss, alles zu liefern, was gefordert ist“, erklärt der Manager, „und jetzt ist wichtig, Ruhe auszustrahlen, überzeugend in Gesprächen zu sein. Auch mit der Mimik und der Gestik. Und nicht, verblendet durch die Gegend zu laufen. Das wäre ein No-Go. Man darf das Schlechte nicht wegdiskutieren, aber das Gute auch nicht vergessen.“

Wie kritisch ist die Lage für den Trainer? „Es ist überhaupt kein Thema für uns, das zu thematisieren“, sagt Heldt, „der Trainer verhält sich exzellent. Wir sind von der Arbeit unseres Trainerteams und von der Arbeit von André Breitenreiter vollkommen überzeugt.“ Kind stimmt ein: „Breitenreiter hat unser volles Vertrauen. Er leistet sehr engagierte Arbeit und erreicht die Mannschaft.“

Sind Wintertransfers geplant? "Es gehört zur Verantwortung, sich permanent mit dem Markt zu beschäftigen“, sagt Kind. Heldt kündigt an, er wolle dazu noch „im Laufe der Hinrunde Entscheidungen treffen. Ich will das nicht ausschließen, aber es auch nicht als verbrieft ansehen. Mit Felipe haben wir wieder einen verletzten Spieler. All das sind Themen, die in so eine Bewertung einfließen.“ Kind erinnert daran, dass Breitenreiter noch einen weiteren Innenverteidiger gefordert, aber nicht bekommen hatte. Das wird sich in der Winterpause sicher ändern.