"Wir sind alle so klar in der Birne": 96-Torhüter Philipp Tschauner im Interview

Es ist immer bitter, wenn wir Spiele verlieren, egal, ob ich viel oder wenig zu tun bekomme. Was bringt es mir, wenn ich sechsmal super halte und wir verlieren trotzdem? Ich verliere nicht gerne, deshalb war das auch in Gladbach kein schönes Gefühl.

Vor ein paar Wochen haben Sie gesagt: „Ich beschwere mich nicht über Spiele, die wir gewinnen und in denen ich relativ wenig zu tun bekomme.“ Wie ist es mit Spielen, in denen Sie kaum eingreifen müssen und die trotzdem verloren gehen?

Hallo, Herr Tschauner, zwei Gegentore in einem Punktspiel wie zuletzt in Gladbach haben Sie lange nicht kassiert. Wissen Sie noch, wann?

Sein bisher einziges Tor erzielte der Torwart am 1. April 2013 im Spiel gegen den SC Paderborn. Per Kopfball traf er nach einer Ecke zum 2:2-Endergebnis in der 90. Minute.

Seinen ersten Einsatz hatte er in der U20. Dort stand er neunmal zwischen den Pfosten und war auch im deutschen Kader bei der Junioren-WM 2005. Für die U21 spielte er nur einmal - am 15. August 2006 gegen die Niederländer.

Die Konzentration in der Bundesliga ist für mich eine andere als in der 2. Liga. Wenn man sieht, was für gute Spieler da beim Gegner auf dem Platz sind, dann erhöht das bei mir die Anspannung noch einmal. Ich muss viel mehr wahrnehmen, wesentlich vorausschauender denken und aufmerksamer sein, weil das Spiel viel schneller, genauer und komplexer als in der 2. Liga ist. Ich merke nach den Spielen, dass ich geschaffter bin als in der vergangenen Saison. Und das liegt nicht nur am Alter (lacht).

Es ist schade, dass eine Serie gerissen ist. Aber die Serie, die wir zu Hause haben, wollen wir im nächsten Heimspiel gegen Frankfurt unbedingt verteidigen (96 ist seit 18 Punktspielen in der HDI-Arena ungeschlagen, d.Red.). Am besten mit einem Sieg und ohne Gegentor. Dann wäre es perfekt.

Am besten wäre es doch, wenn 96 gleich die nächste Erfolgsserie in Angriff nimmt.

Rückblickend war das Spiel in Karlsruhe wichtig, weil wir danach wussten, dass wir uns nichts mehr erlauben dürfen, wenn wir aufsteigen wollen. Dadurch ist die Mannschaft noch enger zusammengerückt. Der Aufstieg sowie die Art und Weise, wie wir es schließlich geschafft haben, hat uns noch mehr zusammengeschweißt. Das haben wir in die Bundesliga mitgenommen. Übrigens genau wie Holstein Kiel in der 2. Liga. Genau wie uns prägt dort auch die Euphorie und der Zusammenhalt die Mannschaft. Wir versuchen, dass uns diese Eigenschaften so lange wie möglich auch in der Bundesliga stark machen. Der Teamgeist in unserer Mannschaft ist wirklich sehr enorm. Jeder, der bei uns in der Kabine sitzt, weiß, dass er sich auf den anderen verlassen kann. Und das soll auch so bleiben.

Vor dem 1:2 in Gladbach hatte 96 zum letzten Mal Anfang März in Karlsruhe verloren. Wie beschreiben Sie die Entwicklung, die die Mannschaft seitdem gemacht hat?

Ja. Sich 45 Minuten lang voll zu konzentrieren, immer hellwach zu sein, das schafft man nicht. Deshalb ist es enorm wichtig, ab und an den Schalter von Anspannung auf Entspannung umzulegen. Wenn es zum Beispiel im Spiel eine Ecke für uns gibt, dann versuche ich kurz runterzukommen, weil in den nächsten 20, 30 Sekunden nichts vor meinem Tor passieren wird. So mache ich das auch beim Training. Ich bin ein Typ, der sich ein- oder zweimal in der Woche rausnimmt und für sich diese Dinge trainiert.

Die Mannschaft scheint auch gegen äußere Einflusse immun zu sein. Gibt es eine 96-Trutzburg?

Wir haben schon in der vergangenen Saison gemerkt, dass uns nichts von außen beeinflussen kann und nichts unseren Kern trifft. Wir sind alle so klar in der Birne und wissen genau, was wir können, was wir wollen – und was wir beeinflussen können. Das ist unser großes Plus.

Zwölf Punkte, Platz fünf: Viele haben 96 den guten Start nicht zugetraut. Manch einer macht nach der Niederlage in Gladbach die Rechnung auf, dass 96 ja seit drei Spielen nicht mehr gewonnen hat. Was sagen Sie dazu?

Mir war klar, das so etwas kommt. Dass die Erwartungen an uns steigen, ist nachvollziehbar. Aber jeder von uns weiß, dass unser Ziel der Klassenerhalt ist. Das ist das Einzige, was zählt.