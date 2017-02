"Wir wissen, dass wir drauflegen müssen": Martin Harnik im Interview

Karaman: Kommt kurz vor Schluss für Sarenren-Bazee. Läuft dem Ball aber hauptsächlich hinterher. Bitter für den besten 96-Scorer, dass er nicht in der Startelf stand. Neue Chance in Dresden.

Sobiech: Note 5. Reibt sich in der Spitze auf und hat dadurch selbst keine Szenen. Bekommt allerdings auch wenig in die Spitze geliefert. Hat als Startelf-Stürmer nicht überzeugt.

Klaus: Note 4. Versucht viel, hat aber erst in der Schlussphase gute Torszenen. Kann zwei Chancen nicht nutzen. Schwache Standards. Verheddert sich vor der Pause in der Bochumer Viererkette.

Das Ergebnis stimmte jedenfalls. Das Spiel auch?

Teils, teils. Wir haben nicht so in unser Spiel gefunden wie gegen Frankfurt. Bochum hat viele lange Bälle geschlagen, darum sind wir nie so richtig in die Pressing-Situation gekommen. Was sehr gut war, war unsere Leidenschaft und Mentalität, auch nach der kippenden Stimmung dranzubleiben.

Sie sprechen die Pfiffe an. Wie hat sich das angefühlt?

Das war die einzige Sache, die mich ein wenig gestört hat. Da brauchen wir die Unterstützung einfach, gerade in schwierigen Phasen. Aber ist doch klar: Wir haben gegen Kaiserslautern nicht gut gespielt, gegen Fürth 1:4 verloren, gegen Frankfurt sind wir ausgeschieden. Dass wir da heute unter Druck standen, ist jedem bewusst.