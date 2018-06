Personalie durchgesickert? Neuer Wirbel um DFB-Startaufstellung gegen Schweden

Nichts wird aktuell heißer diskutiert als die Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden (20 Uhr/So könnt ihr es sehen!). Wer wird für das DFB-Team im Sturm spielen? Welche Änderung nimmt Bundestrainer Joachim Löw noch vor? Und vor allem: Wer ersetzt den am Halswirbel verletzten und damit wohl ausfallenden Mats Hummels in der Innenverteidigung?

Eurosport.de meint es bereits zu wissen. Nach Informationen des Mediums hat sich Löw für Antonio Rüdiger als Hummels-Ersatz entschieden. Der Verteidiger vom FC Chelsea soll demnach den Bayern-Stammspieler ersetzen. "Aus dem wahrscheinlich ist ein sicher geworden", so heißt es in dem Artikel.