Wirbel um das Erbe von Fußball-Legende Fritz Walter

In einem zentrales Archiv, Museum oder in einer Stiftung sollen etwa 1000 Gegenstände aus dem Erbe von Fritz Walter nicht landen. Wie das Wochenblatt berichtet, kommt der Privatnachlass von der Fußball-Legende des 1. FC Kaiserslautern unter den Hammer. Die Versteigerung ist am Samstag, 16. Februar, geplant. Bereits am 25. Januar kann der Auktionskatalog eingesehen werden.