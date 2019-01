Wirbel um Ex-Herthaner Ronny: Doch keine Landesliga? Brasilianer trainiert in Spanien

Wie die Bild am Dienstag berichtet, ist Ronny, der einst für Hertha BSC in der Bundesliga spielte und der Bruder von Gladbach-Star Raffael ist, aktuell in Südspanien. Dort soll der 32-Jährige ein Probetraining beim Schweizer Zweitligisten FC Wil absolvieren. Der Verein bereitet sich in Andalusien auf die Rückrunde vor.

In Berlin freute man sich schon. Zu früh?

In Berlin freute man sich schon auf den prominenten Rückkehrer: Bei Berlin United hätte der feine Techniker unter dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Thomas "Icke" Häßler zaubern können, der dort Cheftrainer ist.

Nun bleibt abzuwarten, ob er sich in Spanien so gut präsentiert, dass ihn der Verein direkt mit in die Schweiz nimmt - oder ob Ronny erneut zurück nach Berlin kommt.