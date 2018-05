Wirbel um Tim Wiese: Polizei ermittelt nach Parkplatz-Zoff mit Rentner

Kurz den weißen Lamborghini auf einem Behinderten-Parkplatz abgestellt und dann mit einem Rentner angelegt: Ex-Nationaltorwart Tim Wiese hat sich mit einem 91-Jährigen gezofft. Dieser konnte nicht mehr in seinem Golf einsteigen. „Fassen Sie mich nicht an, Flegel“ , schimpfte der Rentner. Jetzt ermittelt die Bremer Polizei wegen Beleidigung, Nötigung und Körperverletzung.

Die Bremer Polizeisprecherin Franka Haedke bestätigte gegenüber „Bild“ den Vorfall: „Der ältere Mann musste 20 bis 25 Minuten in der Hitze warten. Er war sehr aufgebracht. Dann soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Dafür haben wir Zeugen und konnten Beweismaterial sichern.“

Auf dem Video ist zu sehen, dass Wiese den Mann leicht am Rücken berührt. „Der Opa soll sich nicht so anstellen. So schlimm war das nicht. Ich wollte den nicht schubsen, sondern in den Arm nehmen, damit er sich beruhigt“, so der 36-Jährige gegenüber „Bild“.