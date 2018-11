Wird der FC Bayern Meister? Dietmar Hamann: "Ich glaube es nicht"

Aufholjagden kann der FC Bayern: In der vergangenen Saison legte der Rekordmeister der Bundesliga unter Carlo Ancelotti einen mäßigen Saisonstart hin - drehte unter Kurzzeit-Nachfolger Jupp Heynckes dann aber richtig auf und fing Borussia Dortmund locker ab. Nach dem 2:3 des FCB in Dortmund lebt so die Hoffnung, dass es unter Trainer Niko Kovac auch in dieser Spielzeit klappt - mit einem Comeback in der zweiten Saisonhälfte.