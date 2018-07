Wird Hannover 96 nach dem Umbruch besser?

Der nächste Neue dürfte Branimir Hrgota werden, der 25-Jährige könnte noch in dieser Woche bei 96 unterschreiben. Für den Stürmer will Hannover eine Million Euro Ablöse nach Frankfurt überweisen.

Weniger ein Umbruch als punktuelle Verstärkung

So verändert sich trotz der neun Abgänge nur wenig an der Statik der Mannschaft. Sie wird vielmehr punktuell verstärkt – mit Wimmer und Walace hat 96 zwei Führungsspieler dazugewonnen. „Die Einschätzung von Breitenreiter und Heldt ist, dass die Qualität der Mannschaft höher ist als in der abgelaufenen Saison“, sagt Kind nach Gesprächen mit der sportlichen Leitung. Das defensive Mittelfeld mit Spielmacher Pirmin Schwegler und dem brasilianischen Olympiasieger Walace dürfte dabei das Prunkstück des Teams werden – und für mehr Spielkultur sorgen. Waldemar Anton, eigentlich Innenverteidiger, könnte jederzeit auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Mit Ihlas Bebou und dem japanischen WM-Star Haraguchi besitzt 96 dazu viel Tempo und Torgefahr über außen. Wenn dann noch Füllkrug annähernd so oft trifft wie zuletzt, könnte es eine abstiegsangstfreie Saison werden.