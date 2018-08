Wird Waldemar Anton neuer Kapitän von Hannover 96?

Er trug wieder die Binde – behält er sie jetzt auch für den Rest der Saison? In der Generalprobe gegen Bilbao lief Waldemar Anton wieder mit der Kapitänsbinde um den Arm auf, zeigte gegen die Spanier eine ganz starke Leistung. Das 96-Talent ist einer der heißesten Anwärter auf das Kapitänsamt bei den Roten. „In den nächsten Tagen wird eine Entscheidung fallen“, sagte Trainer André Breitenreiter.

Noah Sarenren Bazee (li) spielt den Ball in die Mitte. © Maike Lobback

Walace (rechts) will sich den Ball erkämpfen. © Maike Lobback

Linton Maina zauberte am Ball und bereitete das 2:0 durch Tauma Asano kunstvoll vor. © Maike Lobback

Auch Ex-Kanzler Gerhard Schröder schaute sich das Spiel mit seiner Frau Kim So-yeon an. © Maike Lobback

​"Jetzt hat er seine Form gefunden"

Nachdem Anton zu Beginn der Vorbereitung noch etwas schwächelte, waren seine Leistungen in den vergangenen Wochen bärenstark. Besonders im Test gegen Udinese in Velden (Österreich), wo er auch die Kapitänsbinde trug, und am Samstagnachmittag gegen Bilbao. „Waldi hat eine steile Entwicklung genommen. Letzte Saison schon absoluter Leistungsträger, jetzt hat er seine Form gefunden“, sagte der Trainer. Und mit Anton hat Breitenreiter vielleicht auch seinen Kapitän gefunden.