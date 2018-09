"#wirsindmehr": Profi-Vereine versäumen klare Position zu Chemnitz-Vorfällen

Aus der Bundesliga sorgte der FC Schalke 04 für ein klares Zeichen nach den Demonstrationen in Chemnitz. Auch DFB-Kapitän Manuel Neuer sprach über die Ereignisse in Chemnitz. Viele deutsche Profi-Vereine äußerten sich dazu allerdings nicht.

Bei den Kundgebungen in Chemnitz am Samstag waren nach Polizeiangaben mehr als 11.000 Teilnehmer bei den unterschiedlichen Versammlungen auf die Straße gegangen. 8000 Demonstranten waren es bei den Kundgebungen von rechtspopulistischer AfD, Pro Chemnitz sowie der ausländer- und islamfeindlichen Pegida. Auslöser für die Kundgebungen in Chemnitz war der gewaltsame Tod eines 35-jährigen Chemnitzers nach einer Messerattacke. Ein Iraker und ein Syrer sitzen mit Bezug dazu in Untersuchungshaft.