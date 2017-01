Wissenschafts-Prognose: Hannover 96 steigt auf!

In zwei Wochen startet die 2. Fußball-Bundesliga in das Fußballjahr 2017. Wissenschaftler aus der Universitätsstadt Münster haben mit einem Fußball-Algorithmus die komplette Rückrunde analysiert und auf www.kickform.de veröffentlicht. Neben den einzelnen Spieltagsprognosen für alle anstehenden Spieltage finden sich dort auch Wahrscheinlichkeiten für den Auf- und Abstieg.

Braunschweig und Hannover steigen laut kickform direkt in die 1. Bundesliga auf. Demnach hat die Eintracht eine Aufstiegswahrscheinlichkeitvon 60%, gefolgt von Hannover 96 mit 54% und Stuttgart mit 44%. Aber auch Heidenheim (39%), Dresden (28%) und Union Berlin (23%) haben noch Chancen auf den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Im Derby am 29. Spieltag soll 96 aber die Nase vorn haben: Ein 2:1-Heimsieg gegen Braunschweig ist das wahrscheinlichste Ergebnis, geht man nach der Fußball-Formel. Mit dem selben Ergebnis sollen die "Roten" zum Rückrundenauftakt auch den 1. FC Kaiserslautern schlagen.