WM 2018: Das ist das neue Trikot der deutschen Nationalmannschaft

Im kommenden Jahr will der DFB in Russland bei der Weltmeisterschaft den nächsten Coup landen. Am Montag wurden aber erstmal die neuen Trikots der deutschen Nationalmannschaft vorgestellt.

Das neue Home-Jersey ist eine Hommage an das ikonische Trikot, in dem Deutschland 1990 in einem denkwürdigen Finale Argentinien mit 1:0 besiegte und zum dritten Mal Weltmeister wurde. Die adidas Designer haben den gezackten Brustring aufgegriffen und neu interpretiert: Er wurde grau eingefärbt und grafisch gespiegelt. In den Kragen ist der Schriftzug „Die Mannschaft" eingearbeitet; auf der Innenseite findet sich eine schwarz-rot-goldene Reminiszenz an den dritten Weltmeister-Titel.

„Ich kenne natürlich die Trikots von 1990, erkenne auch die Parallelen – und sehe deshalb Vielversprechendes für die WM", sagt Innenverteidiger Mats Hummels mit Blick auf das Turnier im nächsten Jahr über seine neue Arbeitskleidung. Die Anleihen an das legendäre Design, das seitdem unter anderem in der Streetwear- und Skateboard-Kultur zitiert wurde, machen das Shirt auch zum perfekten Begleiter für den Bolzplatz oder die Straße. „Der Fußball ist moderner und hipper geworden – dementsprechend ist das Trikot gelungen", findet Torjäger Thomas Müller.