WM 2018 - Der Favoriten-Check: Neymar glänzt, Messi ist fit!

Brasilien: Mit zwei Testspielerfolgen gegen Kroatien (2:0) und in Österreich (3:0) hat sich Brasilien auf das Turnier eingestimmt. Auch Superstar Neymar kommt immer besser in Form und glänzte in beiden Tests. Rechtzeitig zum Auftakt der Brasilianer am Sonntag gegen die Schweiz sollte der teuerste Spieler der Welt nach seiner Verletzung in Topform sein. Dann will er auch das 1:7 gegen Deutschland 2014 vergessen machen und „die letzte WM wegwischen“. Vielleicht treffe die „Seleção“ ja sogar erneut auf den Titelverteidiger. „Dann gibt es hoffentlich eine echte Revanche.“