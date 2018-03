WM 2018: Deutschland präsentiert neues Auswärtstrikot

Die WM 2018 naht - und so langsam stehen auch die ersten Trikots fest. Wie die Mannschaften in Russland auflaufen werden, das erfahrt Ihr in dieser Fotostrecke - klickt Euch durch!

Russland: Etwas langweilig und banal kommt das Trikot des Gastgebers daher - in etwa so wie die Leistung der Russen beim Confed Cup im vergangenen Sommer. Meh.

