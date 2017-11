WM 2018: Diese Trikots stehen schon fest

Anzeige

Der DFB hat am Montag das neue Trikot der deutschen Nationalmannschaft bekanntgegeben - es erinnert an das Shirt, in dem Deutschland 1990 zum dritten Mal Weltmeister wurde. Doch damit nicht genug: Hersteller Adidas hat rund ein halbes Jahr vor dem Start der WM in Russland nicht nur das deutsche Trikot produziert, sondern auch die Shirts sieben weiterer Teilnehmer.

So können Fans sich schon ein ziemliches genaues Bild davon machen, in welchen Outfits die Superstars im Sommer 2018 auflaufen werden - denn Adidas stellte die Arbeitskleidung von Argentinien, Mexiko, Belgien, Japan, Spanien, Kolumbien und Gastgeber Russland gleich mit veröffentlicht. Soviel sei verraten - einige der Trikots sehen wirklich extrem cool aus. Was auffällt: Adidas fährt für die WM 2018 eine echte Retro-Strategie, denn nicht nur das deutsche Trikot enthält Anspielungen auf die glorreiche Vergangenheit.

Der SPORTBUZZER hat in einer Galerie die bereits bekannten Trikots zusammengestellt.

Die Trikots für die WM 2018 Die WM 2018 naht - und so langsam stehen auch die ersten Trikots fest. Wie die Mannschaften in Russland auflaufen werden, das erfahrt Ihr in dieser Fotostrecke - klickt Euch durch! © Adidas/dfb.de Argentinien: Der Vizeweltmeister läuft mit einem echten Klassiker auf. Allerdings wirkt der Stoff fast ein bisschen verblichen - vielleicht guckt Lionel Messi ja deshalb so sparsam. Oder, weil die Qualifikation der Gauchos kein Zuckerschlecken war. © Adidas Spanien: Der Weltmeister von 2010 läuft ebenfalls in einem klassischen Trikot auf. Der sattrote Stoff wird mit einem Längsbalken auf der linken Seite akzentuiert. Alvaro Morata schaut noch skeptisch. © Adidas Mexiko: Hellgrüne Akzente auf dunkelgrünem Trikot - Chicharito und seine Mexikaner gehen mit einem gut abgestimmten (wenn auch unaufgeregten) Jersey ins Rennen. © Adidas Russland: Etwas langweilig und banal kommt das Trikot des Gastgebers daher - in etwa so wie die Leistung der Russen beim Confed Cup im vergangenen Sommer. Meh. © Adidas Kolumbien: James Rodriguez und seine Kolumbianer waren eine der Überraschungsmannschaften der letzten WM. Ihr Trikot für 2018 ist vielversprechend, kraftvoll kanariengelb mit wunderbar eingearbeiteten rot-blauen Akzenten. Juan Cuadrado sieht beim Fotoshooting schonmal wie ein richtiger Badass aus. © Adidas Belgien: Michy Batshuayi hat beste Laune - die Belgier haben sich mit Leichtigkeit für die WM qualifiziert. Das Trikot ist ungewöhnlich, mit einem großen Wappen im Zentrum und gelben Akzenten, die an das Burlington-Muster erinnern. Ein Geheimtipp. © Adidas Japan: Die Japaner und Shinji Kagawa gehen mit einem typisch dunkelblauen Trikot ins Rennen, diesmal aber mit markanten weißen Strichen. Cooles Teil! © Adidas Deutschland:Das schon bekannte deutsche Kit: Toni Kroos trägt schwarz-weiße Erinnerungen an die WM 1990 in Stoff-Form. Einfach stark. © Adidas

Wie sieht das deutsche Trikot aus?

Typisch Schwarz und Weiß ist das Trikot gehalten, dafür aber mit einem neuen Muster auf der Frontseite, welches das Weltmeister-Symbol in der Mitte des Trikots umfasst. Wieder ist adidas der Hersteller.

Das neue Home-Jersey ist eine Hommage an das ikonische Trikot, in dem Deutschland 1990 in einem denkwürdigen Finale Argentinien mit 1:0 besiegte und zum dritten Mal Weltmeister wurde. Die adidas Designer haben den gezackten Brustring aufgegriffen und neu interpretiert: Er wurde grau eingefärbt und grafisch gespiegelt. In den Kragen ist der Schriftzug „Die Mannschaft" eingearbeitet; auf der Innenseite findet sich eine schwarz-rot-goldene Reminiszenz an den dritten Weltmeister-Titel.

Kroos, Özil, Hummels, Müller (v.l.n.r.) - sie alle tragen das neue DFB-Trikot. © dfb.de

"Vielversprechendes für die WM"

„Ich kenne natürlich die Trikots von 1990, erkenne auch die Parallelen – und sehe deshalb Vielversprechendes für die WM", sagt Innenverteidiger Mats Hummels mit Blick auf das Turnier im nächsten Jahr über seine neue Arbeitskleidung.

Die Anleihen an das legendäre Design, das seitdem unter anderem in der Streetwear- und Skateboard-Kultur zitiert wurde, machen das Shirt auch zum perfekten Begleiter für den Bolzplatz oder die Straße. „Der Fußball ist moderner und hipper geworden – dementsprechend ist das Trikot gelungen", findet Torjäger Thomas Müller.

DFB-Elf: Trikots im Wandel der Zeit 1954: Klassischer Schnitt, schwarze Hose. © Bild: imago/Otto Krschak 1970: Auch 16 Jahre später ist der DFB noch weit entfernt von modischen Spielereien. © Bild: imago/Ferdi Hartung 1990: Die Nationalmannschaft wurde zwar Weltmeitser, die Arbeitskleidung hatte aber etwas von einem Schlafanzug. © Bild: imago/Pressefoto Baumann 1990: Auch am Ausweichtrikot schieden sich seinerzeit die Geister. © Bild: imago/Sportfoto Rudel 1994: Die fast schon psychedelische Variante für die Weltmeisterschaft in den USA. © Bild: imago/Magic 1994: Ausweichtrikot in bunter Papageienoptik. © Bild: imago/Sportfoto Rudel 1996: Es erster "Retro"-Entwurf für die EM im Mutterland des Fußballs. © Bild: dpa 1998: Drei Streifen auf der Brust. Bei der WM 1998 in Frankreich wagte Deutschland einen optischen Kniff. © imago 2000: Rumpel-EM aber schlichtes Trikot. Mit diesem Dress trat Deutschland in den Niederlanden und Belgien an. © imago 2004: Zur EM in Portugal reiste die deutsche Mannschaft mit diesem Jersey. Neu sind die roten und gelben Streifen an den Ärmeln. © Bild: imago/Pressefoto Baumann 2006: Mit diesem Trikot startete die Nationalmannschaft ins "Sommermärchen". © Bild: dpa 2008: Bei der Europameisterschaft in der Schweiz und Österrreich gab es diese Optik. © Bild: dpa 2008: Das Ausweichtrikot kam in rot mit dickem schwarzem Block daher. © Bild: imago/Team2 2012: Drei schmale Streifen in Schwarz-Rot-Gold zierten das Leibchen bei der EM 2012 in Polen und der Ukraine. © Bild: dpa 2012: Als Ausweichfarbe setzte man mal wieder auf grün. © Bild: imago/Annegret Hilse 2014: Thomas Müller (M) und Julian Draxler (r) präsentieren neben Fußballfan Roman Wolf (l) in München das neue Trikot der Nationalmannschaft © Bild: Adidas/dpa 2014: Mesut Özil (l) und Julian Draxler in Aktion Trikot der Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien © Bild: Adidas/dpa 2016: Emre Can (l.), Lukas Podolski (M.) und Jonas Hector (r.) im neuen Trikot der deutschen Nationalmannschaft für die EM 2016 in Frankreich. © Bild: Boris Streubel/Adidas/Getty Images/dpa 2016: Torwart Manuel Neuer, Thomas Müller und Toni Kroos (v.l.n.r.) im neuen Heimtrikot. © Bild: Adidas/dpa 2016/17: Nun stellt der DFB sein neues Heimtrikot für den Confederations Cup vor. Die traditionellen Adidas-Streifen wandern von der Seite auf die Schultern. © DFB 2016/17: Es wurde auch für die WM-Qualifikation entwickelt. © DFB 2018: Toni Kroos, Mesut Özil, Mats Hummels und Thomas Müller stellen das neue DFB-Trikot für die WM vor. © dfb.de

