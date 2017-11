WM 2018: Hammer-Gruppe für Deutschland? Das sind die Horror- und Traum-Lose

Das WM-Fieber steigt. Am 1. Dezember werden am Nachmittag (16 Uhr - so seht ihr die Veranstaltung live) im Kremlpalast in Moskau die acht Vorrundengruppen für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland ausgelost. Englands ehemaliger Top-Stürmer Gary Lineker moderiert die Veranstaltung. Der Gastgeber ist als Kopf der Gruppe A gesetzt. Doch wie schwer oder einfach trifft es Bundestrainer Jogi Löw und seine Weltmeister von 2014?