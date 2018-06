WM 2018: Portugal gegen Spanien heute live im TV und Online-Stream sehen

Anzeige

Keine Frage, die Entlassung von Trainer Julen Lopetegui zwei Tage vor dem WM-Start mit der Partie Portugal gegen Spanien am Freitag (20 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) trifft den Weltmeister von 2010 wie ein Hammer!

Internationale Pressestimmen zur Entlassung von Spanien-Trainer Lopetegui Julen Lopetegui hat sich bei seiner Zukunftsplanung offensichtlich vergaloppiert. Die europäischen Sportzeitungen schwanken zwischen Schock und Spannung. Der SPORTBUZZER hat sich die Reaktionen der Presse angeschaut. © dpa Die spanischen Medien drehen natürlich komplett frei. Die Marca zitiert Neutrainer Hierro: „Du kannst einen zweijährigen Job nicht in zwei Tagen erfassen.“ © Screenshot Die AS: „Ich hoffe, ich werde der Zidane der Nationalmannschaft, ich würde es unterschreiben.“ © Screenshot Mundo Deportivo stellt klar: „Lopetegui wollte weitermachen.“ © Screenshot Blick aus der Schweiz bleibt nachrichtlich, berichtet aber von einem „Knall“ im spanischen Lager. © Screenshot Der englische Daily Mirror behandelt das Thema abstrakter und schaut auf die größten Skandale vor Weltmeisterschaften – den Zoff bei Frankreich 2010 und die Streitigkeiten zwischen Irland-Trainer Mick McCarthy und Starspieler Roy Keane vor der WM 2002. © Screenshot Die Daily Mail widmet dem Lopetegui-Aus gleich einen ganzen Aufmacherblock und zitiert Nachfolger Fernando Hierro: „Wir haben keine Zeit, um zu trauern. Wir werden darüber hinwegkommen. Wir müssen für die WM kämpfen.“ © Screenshot Der Daily Telegraph bleibt nachrichtlich. © Screenshot Auch Frankreich schaut ins Nachbarland. Le Parisien analysiert: „Hierro, Spaniens neuer Trainer, gibt sich trotzig.“ © Screenshot L’Équipe gibt sich fatalistisch: „Julen Lopetegui auf dem heißen Stuhl.“ © Screenshot Het Laatste Nieuws aus Belgien: „Lopetegui muss einen Tag vor der WM aufhören.“ Hierro wird Nachfolger. © Screenshot De Telegraaf aus Holland fachmännisch: „Der spanische Fußballverband ist sich auf den Schwanz getreten.“ © Screenshot Die Kronenzeitung aus Österreich befindet: Lopeteguis Entlassung ist ein „Knaller“. © Screenshot

Die Stimmung nach der Demission von Lopetegui, dessen Wechsel nach der WM zu Real Madrid unter der Woche ohne Absprache mit dem spanischen Fußball-Verband publik wurde, ist bei der „Roten Furie“ auf dem Nullpunkt. Mit dem viermaligen WM-Teilnehmer und bisherigen Sportdirektor Fernando Hierro (50) übernimmt eine echte Legende des spanischen Fußballs das Team interimsmäßig. Der vorläufige Tiefpunkt. „Spanien hatte in der Qualifikation nicht nur mit fußballerischen Gegnern zu kämpfen“, hieß es dazu bereits im Sonderheft „WM Countdown 2018“, „auch die politischen Unruhen im eigenen Land rund um die Abnabelung Kataloniens haben sich direkt auf die Nationalmannschaft ausgewirkt. Gerard Piqué, Innenverteidiger vom FC Barcelona, hat sich offen für die Unabhängigkeit ausgesprochen.

Ronaldos Heulattacken! Ronaldo heult nach der Finalpleite bei der EM 2004. © imago/dpa Sein Traum vom ersten internationalen Titel wurde von Griechenland zerstört. Trainer Felipe Scolari muss ihn trösten. © imago/dpa Auch 2006 hat Ronaldo nach einem Premier League Spiel seine Tränen nicht im Griff. © imago/dpa Bei der EM 2008 war im Viertelfinale gegen Deutschland schluss. Für C.Ronaldo Grund genug zum Weinen. © imago/dpa Nach dem Halbfinalaus gegen Spanien 2012 lässt Ronaldo seinen Tränen freien Lauf. © imago/dpa Und wieder platzte ein Traum für ihn. © imago/dpa Ob Cristiano Ronaldo gewinnt oder verliert: egal, er heult! Hier beim Gewinn der Weltfussballerwahl 2014 © imago/dpa 2015 will sich Cristiano Ronaldo beim Achtelfinalrückspiel gegen Schalke 04 am liebsten im Boden vergraben. © imago/dpa Wie ein kleines, bockiges Kind ärgert sich Ronaldo 2016 beim Champions League Viertelfinalspiel gegen Wolfsburg. © imago/dpa Selbst beim Training bei Real Madrid kann er nicht verlieren. © imago/dpa Auch bei der EM 2016 lässt er seine Emotionen raus. © imago/dpa

Unruhe in Spanien kommt Portugal gerade recht

Bei einem Training er Nationalmannschaft in Madrid wurde er so übel von Fans beleidigt, dass das Training abgebrochen werden musste.“ Nun also der Trainerskandal. „Was für eine Art, in Ungnade zu fallen, einen Tage bevor das größte Turnier beginnt. Starkes Statement des spanischen Verbandes“, kommentierte Vizeweltmeister Dietmar Hamann den Rauswurf bei Twitter. England-Legende Rio Ferdinand sieht hingegen ein „Chaos im spanischen Lager“. Weltmeister Sergio Ramos von Real Madrid mahnt hingegen zur Ruhe: „Wir sind die Mannschaft, wir repräsentieren einen Schild, Farben, eine Liebe, ein Land. Die Verantwortung und das Engagement liegen bei euch und bei uns. Gestern, heute und morgen, zusammen.“

Die Unruhe beim Nachbarn und Erzrivalen kommt Portugal gerade recht. Die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo (33) trainierte bereits im WM-Stadion von Sotschi und will Revanche für das bittere Aus im WM-Achtelfinale von 2010. Die Bilanz aus 35 Länderspielduellen spricht jedoch klar für „La Roja“ aus Spanien: 16 Siege und nur sechs Niederlagen stehen für den Doppel-Europameister von 2008 und 2012 zu Buche. „Spanien ist auf dem Papier die beste Mannschaft dieser Gruppe“, will Portugals Coach Fernando Santos nichts von einer Favoritenrolle für sein Team wissen. Bayern-Profi Thiago Alcantara bei Spanien und der Portugiese Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund könnten in der Startelf stehen.

Spanien trennt sich von Julen Lopetegui – gegen den Legende Xavi austeilt. © imago/Sven Simon

Wie sehe ich Portugal gegen Spanien live im TV?

Das WM-Spiel Portugal gegen Spanien wird am Freitag ab 20 Uhr live im Free-TV in der der ARD übertragen. Reporter in Sotschi: Gerd Gottlob. Matthias Opdenhövel und Europameister Stefan Kuntz werden die Partie analysieren. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt ebenfalls 25 ausgewählte WM-Spiele live. Auch Portugal gegen Spanien wird am Freitag live und in UHD zu sehen sein. Ein Abo ist erforderlich. Reporter aller 25 WM-Spiele bei Sky ist Chefkommentator Wolff-Christoph Fuss.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Das Erste zeigt Portugal gegen Spanien im kostenlosten Livestream auf seiner Internetseite und in der Mediathek.

Wie verfolge ich Portugal gegen Spanien im Liveticker?