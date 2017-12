WM 2018: So läuft die Gruppenauslosung ab

Wie wird gelost?

Nach welchen Kriterien wurden die Lostöpfe festgelegt?

Welche Gegner drohen Deutschland?

Eigentlich ist keine Konstellation vorstellbar, in der der amtierende Weltmeister bereits in der Vorrunde scheitern könnte. Allerdings liegen mit Spanien und England zwei Hochkaräter in Topf 2. Von der Weltrangliste her bestünde die schwierigste Gruppe aus Spanien (aktuell Sechster), Senegal (23.) und Australien (39.).

Wo kann ich die Auslosung anschauen?

Lostopf 4: Panama. Oh wie schön ist Panama. Für das kleine Land in Mittelamerika ist es die erste Endrundenteilnahme. Es qualifizierte sich am letzten Qualifikationsspieltag gegen Costa Rica durch ein Tor von Roman Torres zwei Minuten vor dem Ende. Star des Teams ist Blas Péres, der 114 Länderspiele absolvierte - und 36 Jahre alt ist. Das sagt schon alles.

Wo wird gespielt?

Im Moskauer Luschniki-Stadion finden am 14. Juni (17 Uhr) das Eröffnungsspiel, das Finale am 14. Juli sowie fünf weitere Partien statt. Auch in St. Petersburg (u. a. ein Halbfinale) werden sieben Spiele ausgetragen. In Sotschi, Samara, Kasan und Nischni Nowgorod wird sechsmal gekickt, in Moskaus Spartak Arena fünfmal, an den übrigen Austragungsorten in Kaliningrad, Saransk, Jekatarinenburg, Wolgograd und Rostow je viermal.