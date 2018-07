Von Yerry Mina bis Ante Rebic: Diese WM-Stars sind plötzlich richtig teuer

Ahmed Musa (25, Nigeria): Die nigerianische Nationalmannschaft ist bereits in der Vorrunde der WM gescheitert. Ein Spieler überzeugte jedoch trotzdem in den Gruppenspielen. Ahmed Musa, aktuell bei Leicester City unter Vertrag, weckte mit seinen beiden Treffern gegen Island (2:0) die Hoffnungen auf das Weiterkommen. Weckt er jetzt sogar die Begehrlichkeiten der europäischen Topklubs? Das könnte durchaus sein. Denn vor dem Turnier hatte Musa wohl kaum einer auf den Zettel. Bei Leicester konnte er sich nie durchsetzen und musste in der abgelaufenen Hinrunde sogar fünfmal in der Reserve ran. Angeblich soll der türkische Erstligist Galatasaray Istanbul nun an einer Leihe mit anschließender Kaufoption interessiert sein. Sein aktueller Marktwert: 15 Millionen Euro. © imago/ZUMA Press