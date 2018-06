WM 2018: Wie fit ist Nationalspieler Jerome Boateng? 

Ob Malente oder "Schlucksee": Die deutschen WM-Trainingslager in der SPORTBUZZER-Galerie

2014 bittet Bundestrainer Joachim Löw Miroslav Klose und Co. ins Passeiertal in Südtirol. Hier feilt das DFB-Team erfolgreich an den Grundlagen - trotz schlimmer Zwischenfälle wie dem Autounfall bei einem Sponsorentermin. Am Ende steht der WM-Titel. © 2014 Getty Images

Wo geht's zum Gipfel, Reinhold? Auch 2010 vor der WM in Südafrika schlägt die Nationalmannschaft ihr Trainingslager in Südtirol auf. In Eppan wird an der Wettkampftauglichkeit gefeilt - mit Erfolg. Am Ende wird Deutschland Dritter. © 2010 Getty Images

2006: Für die Heim-WM reist die Mannschaft von Jürgen Klinsmann erst nach Sardinien, dann geht's in der Schweiz am Genfer See in die Vollen. Michael Ballacks Wade und Philipp Lahms Arm schüren Bedenken - doch am Ende zündet die Elf beim Turnier ein Feuerwerk. © 2006 Getty Images

2002: Schwitzen im eigenen Land fürs Turnier in Fernost. Vor der WM in Japan und Südkorea bezieht Bundestrainer Rudi Völler mit seiner Mannschaft ein Trainingslager in Winden im Elztal. Mit Erfolg: Erst im Finale gegen Brasilien ist Schluss. Zwei Jahre später vor der EM will der DFB an Ort und Stelle den "Geist von Winden" bemühen - und scheitert krachend. © Bongarts

1998: Mit dem Europameistertitel im Rücken geht es für die DFB-Elf vor der WM in Frankreich ins Trainingslager nach Helsinki. In Finnland dabei: Lothar Matthäus, nach EM-Ausbootung mit 37 Jahren ein fünftes Mal bei einer WM am Start - Rekord. © Bongarts

1994: Zwei DFB-Legenden unter sich. Die Sportschule Malente in der Holsteinischen Schweiz und Rudi Völler. Der Stürmer war eigentlich schon 1992 aus der Nationalelf zurückgetreten, kommt aber rechtzeitig zum WM-Trainingslager Ende Mai 1994 zurück. In den USA ist trotzdem im Viertelfinale Schluss. © 1994 Getty Images

1990: Der Kaiser im Staate Malente. Franz Beckenbauer schwört seine Mannschaft an der Sportschule auf den Titel ein... © 1990 Getty Images

...und in Südtirol geht's für Beckenbauer und seine Leibchen-Träger um Jürgen Klinsmann, Rudi Völler und Lothar Matthäus an die Feinheiten. Das Fundament eines Erfolgssommers. © 1990 Getty Images

1986: Die sanfte Sonne Malentes vor der brütenden Hitze Mittelamerikas. Im Vorfeld der WM in Mexiko lädt Franz Beckenbauer die deutsche Nationalmannschaft in die bewährte Sportschule - vor den Augen der staunenden Zaungäste. © 1986 Getty Images

1982: Anstrengend, was die Herren Kaltz, Müller, Rummenigge und Dremmler da machen. Am Schluchsee, der bald den Namen Schlucksee weg hat, bringt sich die Mannschaft von Trainer Jupp Derwall - nun ja - in Form. Vorbereitung und Turnier hinterlassen einen faden Beigeschmack. © imago/Sportfoto Rudel

1978: Die Weltmeister von 1974 um Berti Vogts und WM-Neuling Karl-Heinz Rummenigge schuften zunächst in Malente... © imago sportfotodienst

...ehe es nach Ascochinga in die argentinische Pampa geht. In örtlichen Kaserne der Luftwaffe hält die Elf von Helmut Schön ein desaströses Trainingslager ab. Besuch von einem Nazi-Schergen, Sprachlosigkeit gegenüber der Junta-Diktatur. Und am Ende des Turniers: Die Schmach von Cordoba. © imago sportfotodienst

1974: Zwei spätere Weltmeister im Fachgespräch. Wolfgang Overath und Uli Hoeneß in Malente. Hier entwickelt wie DFB-Elf vor der WM im eigenen Land einen besonderen Geist. Aber auch Exzesse und heimliche Nacht-Ausflüge sind überliefert.

1970: Wolfgang Weber, Willi Schulz und Uwe Seeler bringen sich in der Sauna im Trainingslager in Malente auf Betriebstemperatur, schließlich geht es für den Vizeweltmeister kurz darauf nach Mexiko. © imago/WEREK