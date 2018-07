Sabotage? Erneut Vorwürfe gegen Katars WM-Bewerbung

GESPERRT

Franz Beckenbauer. Der "Kaiser" wurde in den vergangenen Wochen immer mehr zum Mittelpunkt der Affäre um die WM 2006, gab sich in einigen Interviews aber hartnäckig ahnungslos. Auch in Bezug auf die Entscheidungen von 2010 steht Beckenbauer weiter im Fokus, sein Fall liegt der rechtsprechenden Kammer der Ethikkommission zur Entscheidung vor. Schied 2011 aus der Exekutive der FIFA aus.

© dpa