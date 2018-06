Die Entscheidung ist gefallen: Die Weltmeisterschaft 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Das ergab die Abstimmung am Mittwochmittag in Moskau. 203 Mitgliederverbände haben in der russischen Hauptstadt einen Tag vor dem WM-Start über den nächsten Austragungsort nach der WM 2022 in Katar abgestimmt.

Die Wahl fiel auf die Dreiergruppe USA, Kanada und Mexiko, für die auch der Deutsche Fußball-Bund stimmte. DFB-Chef Reinhard Grindel twitterte: "Gratulation an die USA, Kanada und Mexiko als Ausrichter der WM 2026. Eine beeindruckende Präsentation und eine überzeugende Bewerbung".