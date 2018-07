FIFA-Funktionär Marco van Basten befürchtet Spielmanipulationen bei der WM 2026

Der Fußball-Weltverband FIFA sucht nach Maßnahmen gegen mögliche Ergebnisabsprachen in der WM-Vorrunde 2026, die mit 48 Teams ausgetragen wird. Beim Turnier in acht Jahren in den USA, Mexiko und Kanada wird es 16 Gruppen mit jeweils drei Mannschaften geben. Dabei kann es vermehrt zu Situationen kommen, dass im letzten Gruppenspiel beiden Teams ein bestimmtes Resultat zum Weiterkommen reicht.

Elfmeterschießen in der Vorrunde?

„Wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir müssen darüber sprechen, um diese Probleme zu vermeiden“, sagte der Niederländer Marco van Basten, Chef der Abteilung für technische Entwicklung bei der FIFA, am Donnerstag in Moskau. „Es wird wahrscheinlich viele Gruppen geben, in denen es am Ende sehr eng zugehen wird.“ Konkrete mögliche Maßnahmen nannte der Europameister von 1988 nicht. Denkbar wären Regeländerungen wie beispielsweise, dass es bei Unentschieden in der Vorrunde sofort ein Elfmeterschießen gibt, um einen Sieger zu bestimmen. Zuletzt gab es 1982 bei einer WM in der Zwischenrunde Gruppen mit jeweils drei Mannschaften.