WM 2030: Chile schließt sich Bewerbung von Argentinien, Paraguay und Uruguay an

WM soll 100-jähriges Jubiläum in Uruguay feiern

Die Staatschefs der vier Länder bestätigten in einer gemeinsamen Mitteilung, dass die Bewerbung dem südamerikanischen Fußballbund Conmebol und der Fifa vorgestellt werde. Die sogenannte Jahrhundert-WM soll an die erste Weltmeisterschaft des Profi-Fußballs von 1930 in Uruguay erinnern.

Auch England & Co. wollen die WM 2030

Interesse an dem Turnier 2030 hatten bereits England, Wales, Schottland, Nordirland und Irland geäußert. Einen entsprechenden gemeinsamen Bewerbungsplan für die Weltmeisterschaft in elf Jahren gibt es auch von den vier osteuropäischen Nationen Bulgarien, Griechenland, Rumänien und Serbien. Die Entscheidung über den WM-Gastgeber trifft der Fifa-Kongress in der Regel acht Jahre vor dem Turnier, sprich 2022 vor dem umstrittenen Turnier in Katar. Die WM 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Beim ersten XXL-Weltturnier werden dann 48 Teams (bisher 32) teilnehmen.