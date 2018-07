WM-Achtelfinale: Belgien gegen Japan im TV, Live-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und im Ticker: Claudia Neumann kommentiert das WM-Achtelfinale zwischen Belgien und Japan – so könnt ihr das Spiel sehen!

Sechstes Achtelfinale bei der WM – und das ZDF setzt bei der Partie Belgien gegen Japan am Montag (20 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) nun auch in der Primetime auf die Frontfrau Claudia Neumann. Die Reporterin wird die Partie aus Rostow am Don live betreuen.

Iago Aspas verhinderte das spanische WM-Aus – in letzter Sekunde. Und nicht nur Spanien profitierte von den üppigen Nachspielzeiten. © Getty/imago/Montage

Belgien geht gegen die „Samurai Blue“ aus Japan als haushoher Favorit ins Spiel. Die „Roten Teufel“, vor der WM und bereits 2014 beim Comeback als Geheimtipp gehandelt, schlossen Gruppe G mit neun Punkten souverän als Tabellenführer ab. Auch im direkten Duell um den Gruppensieg gegen England behielt die von Trainer Robert Martínez in diesem Spiel auf neun Positionen (!) veränderte Auswahl Belgiens mit 1:0 die Oberhand. Und das dank der überragenden individuellen Klasse. Ex-BVB-Profi Adnan Januzaj erzielte gegen die „Three Lions“ den Siegtreffer. Der Mittelfeldspieler wird auf der linken Seite allerdings wieder für Yannick Carrasco Platz machen müssen. Ebenfalls wieder mit in der Startelf: Sturmtank Romelu Lukaku. Der 1,90-Meter-Hüne saß gegen England nur auf der Bank. Im Players Tribune pries der Stürmer von Manchester United die Rolle von Teammanager Thierry Henry: „Als ich ein Kind war, konnten wir es uns nicht leisten, Thierry Henry im Fernsehen zu sehen. Nun ist er unser Co-Trainer und ich lerne jeden Tag etwas von ihm. Er steht als fleischgewordene Legende neben mir und erzählt mir, wie ich in die Räume laufen soll.“

Michy Batshuayi hat sich beim Sieg gegen England selbst wehgetan. © imago/Belga

Keeper Thibaut Courtois, neben Thomas Vermaelen einziger Stammspieler in der Startelf gegen England, warnt vor dem Gegner aus Fernost: „Ich denke, Japan ist ein gefährliches Team.“ Die belgische Presse wird den „Roten Teufeln“ auf ihrem weiteren Weg durchs Turnier keine Alibis einräumen. „Keine Entschuldigungen, wir müssen weiterkommen“, forderte etwa die Zeitung DH Sports. Wie sehr die Bundesliga-Combo aus Japan, unter anderem mit Shinji Kagawa von Borussia Dortmund, Yuya Osako vom 1. FC Köln und Genki Haraguchi von Fortuna Düsseldorf, Topteams in Bedrängnis bringen kann, zeigte sich beim 2:1-Erfolg gegen Kolumbien. Zwar rumpelte sich Japan dank der Fair-Play-Wertung und mit einem Ballgeschiebe gegen Polen (0:1) ins Achtelfinale, doch stellt dies für die Mannschaft von Nationaltrainer Akira Nishino (63) den größten Erfolg seit 2010 dar. Damals scheiterten die „Samurai Blue“ im Achtelfinale erst nach Elfmeterschießen an Paraguay. Keisuke Honda hat sich bei der sechsten WM-Teilnahme der Japaner seit 1998 mit vier Toren und Treffern bei drei verschiedenen Weltmeisterschaften bereits zwei Rekorde gesichert.

Wie sehe ich das WM-Achtelfinale Belgien gegen Japan live im TV?

Das ZDF zeigt Belgien gegen Japan am Montag ab 20 Uhr live. Reporterin in Rostow am Don ist Claudia Neumann.

Gibt es Belgien gegen Japan auch bei Sky?

Nein! Der Pay-TV-Sender Sky zeigt am Montag die Partie Brasilien gegen Mexiko ab 20 Uhr live – und in UHD. Reporter aller 25 bei Sky gezeigten WM-Spiele ist Wolff-Christoph Fuss. Ein Abo ist erforderlich.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Das ZDF zeigt die Partie Belgien gegen Japan ab 20 Uhr auf seiner Homepage und in der Mediathek im kostenlosen Livestream.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?