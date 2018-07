WM-Achtelfinale: Brasilien gegen Mexiko im TV, Live-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Erinnert Ihr euch noch? Das 0:1 gegen Mexiko in Gruppe F leitete die Katastrophen-WM für Deutschland ein. Am Ende stand das historische Vorrunden-Aus für „Die Mannschaft“ und „El Tri“ zog trotz der 0:3-Pleite gegen Schweden ins Achtelfinale ein. In der Partie Brasilien gegen Mexiko am Montag (16 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) in Samara tritt nun der deutsche Vorrunden-Gegner unter dem Motto „Das wäre Ihr Preis gewesen“ gegen den Rekord-Weltmeister an.

Iago Aspas verhinderte das spanische WM-Aus – in letzter Sekunde. Und nicht nur Spanien profitierte von den üppigen Nachspielzeiten. © Getty/imago/Montage

Mexiko und die K.o.-Runde – das ist seit 1994 eigentlich gleichbedeutend mit „Endstation Achtelfinale“. Die Mittelamerikaner, 1986 bei der Heim-WM gegen Deutschland im Viertelfinale, scheiterten seit 24 Jahren immer in der Runde der letzten 16. In Italien 1990 war Mexiko vom Turnier ausgeschlossen worden. Besonders schmerzhaft für die fußballverrückten Mexikaner: Das Achtelfinal-Aus 2002 gegen den ungeliebten Nachbarn aus den USA (0:2). Kleiner Trick vor dem großen Spiel gegen Brasilien: Die Mexiko-Stars Javier „Chicharito“ Hernandez und Miguel Layun gehen mit blondierten Haaren in die Partie. „Heute geht es um die Geschichte, um Mexiko, um den Pokal“, schwor Mittelfeldspieler Andrés Guardrado (31) die Mexikaner auf die Partie gegen Brasilien ein.

Die DFB-Kicker Mesut Özil, Antonio Rüdiger und Marco Reus waren riesig enttäuscht. Im Internet musste sich das deutsche Team vor allem von brasilianischen Fans viele Häme gefallen lassen. © Getty Images

Die Brasilianer sind auf dem Weg, die WM-Schmach von 2014 im eigenen Land mit dem unvergessenen 1:7 gegen Deutschland im Halbfinale, stark verbessert aus der Vorrunde gegangen. Beim 2:0 gegen Serbien im dritten Gruppenspiel wussten Neymar und Co. endlich zu überzeugen. Allerdings wird die „Selecao“ wohl auf einen Aktivposten in der Abwehr verzichten müssen. Marcelo, nimmermüder Antreiber auf der linken Außenbahn, wird nicht von Beginn an spielen. Für ihn kommt Filipe Luis in die Startelf. „Wenn alles normal wäre, dann würde er spielen. Er will auch unbedingt spielen und das zeigt seine Verbundenheit zum Team. Er ist einer unserer Führungsspieler“, so Brasilien-Coach Tite (57) über seinen Linksverteidiger. Bei Temperaturen von bis zu 34 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit wird es für Brasilien in Samara auch ein Geduldspiel. Die Statistik spricht klar für die Brasilianer. Der Rekord-Weltmeister schied seit 1990 nie gegen ein Team aus Süd- oder Mittelamerika aus. Bei der WM in Italien vor 28 Jahren sorgte Erzrivale Argentinien mit Diego Armando Maradona für das „Aus“ der Blau-Gelben. Frankreich (1998, 2006), die Niederlande (2010) und Deutschland (2014) waren die europäischen Teams, die den Weltmeister von 2002 in der Folgezeit aus dem Turnier werfen konnten.

Wie sehe ich das WM-Achtelfinale: Brasilien gegen Mexiko live im TV?

Das ZDF zeigt Brasilien gegen Mexiko am Montag ab 16 Uhr live. Reporter in Samara ist Béla Rethy.

Gibt es Brasilien gegen Mexiko auch bei Sky?

Ja! Der Pay-TV-Sender Sky zeigt am Montag die Brasilien gegen Mexiko ab 20 Uhr ebenfalls live – und in UHD. Reporter aller 25 bei Sky gezeigten WM-Spiele ist Wolff-Christoph Fuss. Ein Abo ist erforderlich.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Das ZDF zeigt die Partie Brasilien gegen Mexiko ab 16 Uhr auf seiner Homepage oder in der Mediathek im kostenlosen Livestream.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?