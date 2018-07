WM-Achtelfinale: Kolumbien gegen England im TV, Live-Stream und Ticker schauen

Bezeichnenderweise kam vor zwölf Jahren bei der WM in Deutschland das „Aus“ im Elfmeterschießen gegen Portugal und Superstar Cristiano Ronaldo in der Runde der letzten acht. 2010 musste der Weltmeister von 1966 schon im Achtelfinale nach 1:4 und einem nicht anerkannten Tor von Frank Lampard zum möglichen 2:2 die Segel streichen, ehe 2014 das blamable Vorrunden-Aus folgte.

Für die „Three Lions“ geht es in der Partie Kolumbien gegen England am Dienstag (20 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) in Moskau vor allem gegen einen mehr als ein Jahrzehnt alten Fluch. Seit 2006 erreichte England kein Viertelfinale mehr.

Das Achtelfinal-Aus will England-Coach Gareth Southgate (47) um jeden Preis vermeiden. Für den ehemaligen Nationalspieler und EM-Pechvogel von 1996 ist diese Weltmeisterschaft insbesondere nach dem 6:1-Kantersieg gegen Panama, dem neuen Rekordergebnis einer englischen Nationalmannschaft bei einer Endrunde, schon jetzt ein Erfolg. „Ich habe das Gefühl, dass wir das Team wieder mit der Fußball-Öffentlichkeit zusammengebracht haben“, sagte Southgate vor dem Spiel, „wir haben für riesige Aufregung und Begeisterung gesorgt und wir haben mit unserem Spielstil gezeigt, wozu junge englische Fußballer in der Lage sind. Daran wollen wir anknüpfen.“ Vor der WM war die auf der Insel traditionell hohe Erwartungshaltung an das Nationalteam so gering wie nie.

Gegen Belgien (0:1) schonte Gareth Southgate im letzten Vorrundenspiel acht Stammspieler, unter anderem Toptorjäger und Kapitän Harry Kane (24) und Mittelfeldmotor Jordan Henderson (28) vom Klopp-Klub FC Liverpool. Der angeschlagene Dele Alli (22), wie Kane bei Tottenham Hotspur unter Vertrag, wurde geschont. Alli wird aber wohl auflaufen können.