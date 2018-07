WM-Achtelfinale: Kroatien gegen Dänemark im TV, Live-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Die Partie Kroatien gegen Dänemark am Sonntag (20 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) in Nischni Nowgorod mutet explosiv an: „Die Feurigen“ aus Kroatien“ gegen „Danish Dynamite“ aus dem hohen Norden. Für die Kroaten geht es nach der starken Vorrunde mit drei Siegen gegen Nigeria, Argentinien und Island darum, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Dänemark beendete die Gruppenphase mit nur einem Sieg, einem mageren 1:0 gegen Peru, dürfte sich aber in der Außenseiterrolle gefallen. Ein Erfolg würde den Europameister von 1992 erstmals seit 20 Jahren wieder ins WM-Viertelfinale bringen.

Kroatien reist mit guten Erinnerungen nach Nischni Nowgorod zurück. Am 21. Juni gelang der Mannschaft von Nationaltrainer Zlatko Dalic in der zwischen den Flüssen Wolga und Oka gelegenen Arena das bereits als legendär geltende 3:0 gegen Argentinien. Es war der Auslöser für eine riesige Euphorie im Balkanstaat. Die kroatischen Fans, das zeigte sich schon am frühen Sonntagmorgen (10.20 Uhr) in der Stadt, werden bei diesem Spiel in der Überzahl sein. Die kroatischen Boulevardzeitungen heizten die Euphorie um „Die Feurigen“ (Vatreni) zusätzlich an. „Spiel der Generation“, „Mit ganzem Herzen für Kroatien“, „Lasst uns gehen, Vatreni!“, „Moment der Wahrheit“, das waren nur einige der Schlagzeilen vor diesem Spiel. „Es ist gut, wenn andere Teams uns respektieren“, sagt Kroatiens Abwehrchef Dejan Lovren (28), „egal, wer kommt, wir sind bereit!“ Kroatien-Legende Ivica Olic zu SPORT BILD: „Wir haben sehr, sehr gute Einzelspieler aus den besten Klubs in Europa. Vor der WM war nur die Frage, ob wir als Mannschaft auftreten können.“ Das bewies das Team nicht nur beim denkwürdigen Erfolg gegen Argentinien, sondern auch in der B-Besetzung gegen Island (2:1). Die Kroaten ließen in diesem Spiel nie Zweifel aufkommen, dass sie der Favorit sind, spielten die Nordländer kühl und mit ihrer ganzen internationalen Erfahrung aus. Ivan Perisic (90. / Foto) erzielte gegen die Isländer das 2:1-Siegtor und bescherte Kroatien damit die makellose Bilanz von neun Punkten aus den Gruppenspielen.

Ganz anders Dänemark. Die Mannschaft des norwegischen Trainers Age Hareide mühte sich in der Gruppenphase doch mehr, als es den Fans der Rot-Weißen lieb sein konnte. Elfmeter-Glück gegen Peru, ein holpriges 1:1 gegen Australien und dann das 0:0-Ballgeschiebe gegen Frankreich in der Gewissheit, dass mit Remis beide Länder ins Achtelfinale einziehen. Bei Dänemark, so der Eindruck vieler Beobachter, hängt zu viel an Superstar Christian Eriksen. Der 26-Jährige Spielmacher traf zwar zum 1:0 gegen Australien, doch wirklich einzusetzen vermochte er die Stürmer um Youssuf Poulsen von RB Leipzig zu selten. Das 1:0 gegen Peru war die einzige Co-Produktion mit Eriksen und Poulsen. Ansonsten blieben die Dänen mit nur zwei Treffern und den viertwenigsten Torschüssen hinter den Erwartungen zurück. Blickt man auf die bewegte WM-Geschichte der Skandinavier, so fällt auf, dass neben dem Debüt 1986 auch 2002 das Achtelfinale die Endstation war. Vor 16 Jahren zündete „Danish Dynamite“ gegen England in der Runde der letzten 16 überhaupt nicht – 0:3! 2010 schied man in Südafrika gar in der Vorrunde aus. Gut für die Dänen: Poulsen kehrt nach seiner gegen Frankreich abgesessenen Sperre wieder in den Kader zurück.

