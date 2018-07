WM-Achtelfinale: Spanien gegen Russland im TV, Live-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und im Ticker: Spanien fordert WM-Gastgeber Russland im Achtelfinale – So könnt Ihr das Spiel sehen!

5:0, 3:1 – WM-Gastgeber Russland startete furios ins Turnier! Die Mannschaft von Nationaltrainer und Ex-Dresden-Profi Stanislaw Tschertschessow überraschte viele Experten – und am meisten wohl die eigenen Fans. Schnörkelloses Konterspiel, robuste Defensivarbeit und tolle Tore weckten in Russland endlich die Begeisterung für die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Diese Euphorie bekam beim klaren 0:3 im letzten Gruppenspiel gegen Uruguay einen ersten Dämpfer. Die Partie Spanien gegen Russland am Sonntag (16 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) könnte schon das Ende des russischen Sommermärchens bringen.

Der Weltmeister von 2010 geht als hoher Favorit in die Partie in Moskau. „Das ist vielleicht ein normales Spiel für Spanien, da sie normalerweise bei großen Turnieren in dieser Phase spielen, aber für Russland ist es das Spiel des Lebens“, glaubt Russlands Stürmer Artoms Dzyuba. Die Fans dürfen sich dabei auf ein Duell zweier echter Torjäger freuen. Spaniens Diego Costa und der russische Angreifer Denis Cherychev trafen in der Gruppenphase jeweils drei Mal.

Spaniens Vorrundenbilanz ist durchwachsen. Der Fußball-Sternstunde beim 3:3 gegen Portugal folgte ein 1:0-Arbeitssieg gegen den Iran, ehe ein 2:2 im letzten Gruppenspiel gegen Marokko zum Sieg in Gruppe B reichte. „Spanien hat keine gute Bilanz gegen Gastgeberländer“, weiß FIFA-Reporterin Antiá André Hernandez, „eine besonders beeindruckende Bilanz vorweisen. In der bevorstehenden Partie kommt für die Schützlinge von Fernando Hierro erschwerend hinzu, dass sich das Team bisher so manche Schwäche im Defensivbereich geleistet hat und nun auf eine der bislang torgefährlichsten Mannschaften trifft. Der gesamte Kader steht zur Verfügung.“

Iago Aspas verhinderte das spanische WM-Aus – in letzter Sekunde. Und nicht nur Spanien profitierte von den üppigen Nachspielzeiten. © Getty/imago/Montage

Die statistische Schwäche gegen Gastgeberländer spürten die Spanier u. a. bei der WM 2002, als sie gegen den Co-Gastgeber Südkorea im Viertelfinale in einem Elfer-Krimi (3:5 n. E.) die Segel streichen mussten. Bei einer EURO unterlagen sie 1996 England im Viertelfinale ebenfalls nach Elfmeterschießen. Für Spaniens Interimstrainer Fernando Hierro ist es jedoch kein Problem, im riesigen Luschniki-Stadion gegen den Gastgeber anzutreten: „Meine Mannschaft ist gewohnt, vor großer Kulisse zu spielen. Gegen Marokko haben auch Tausende den Gegner unterstützt“, sagte der 50-Jährige, der zwei Tage vor WM-Start Julen Lopetequi ablöste, „das Spiel entscheidet sich auf dem Platz, nicht auf den Rängen.“ Russland schied bei seinen letzten vier (!) WM-Teilnahmen 1990, 1994, 2002 und 2014 immer in der Vorrunde aus, insofern ist das Erreichen des Achtelfinales unter Berücksichtigung der besonderen Drucksituation im eigenen Land bereits jetzt ein Erfolg. „Es ist ein Traum und wir sollten uns dieses Traumes würdig erweisen“, sagt Dzyuba, „lasst uns die Sportwelt schocken!“ Na dann: Dawai!

Wie sehe ich WM-Achtelfinale: Spanien gegen Russland live im TV?

Das ZDF zeigt Spanien gegen Russland am Sonntag ab 16 Uhr live. Reporter in Moskau ist Oliver Schmidt.

Gibt es Uruguay gegen Portugal auch bei Sky?

Nein! Der Pay-TV-Sender Sky zeigt am Sonntag die Partie Kroatien gegen Dänemark ab 20 Uhr live und in UHD. Reporter aller 25 bei Sky gezeigten WM-Spiele ist Wolff-Christoph Fuss. Ein Abo ist erforderlich.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Das ZDF zeigt die Partie Spanien gegen Russland ab 20 Uhr auf seiner Homepage oder in der Mediathek im kostenlosen Livestream.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?