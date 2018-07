WM-Analyse von Bundestrainer Löw: So ist der Zeitplan

DFB-Präsident Reinhard Grindel gab am Freitag in Frankfurt nach einer Präsidiumssitzung des Deutschen Fußball-Bundes bekannt, dass Bundestrainer Joachim Löw am 29. August öffentlich über die personellen Konsequenzen aus dem Debakel bei der Weltmeisterschaft informieren wird. Anlass für diese Verkündung werde die Bekanntgabe des Kaders für die Länderspiele gegen Weltmeister Frankreich (6. September) zum Auftakt der UEFA Nations League und das Freundschaftsspiel gegen Peru (9. September) sein.

Löw erklärte, er habe mit sehr vielen Spielern unmittelbar nach dem Ausscheiden der Nationalmannschaft in der Vorrunde Kontakt gehabt. „Ich habe ihnen gesagt, dass es erstmal wichtig ist, Abstand zu gewinnen und sich in Ruhe Gedanken zu machen.“ Nun werde er die Gespräche suchen und führen. „Dann werden wir die Entscheidungen in personeller Hinsicht treffen.“ Bereits vor knapp zwei Wochen verkündete Löw gravierende Veränderung in der Nationalmannschaft.