WM: Argentinien gegen Kroatien im TV, Live-Stream und Ticker schauen

„Es ist eine Schande, dass wir keine Spielweise parat haben“, ätzte Argentiniens Fußball-Idol Diego Armando Maradona (57) in der TV-Sendung „De la Mano de Dios“ und empfahl Nationalcoach Jorge Sampaoli: „besser nicht nach Argentinien zurückzukehren.“ In der Partie Argentinien gegen Kroatien am Donnerstag (20 Uhr / live im SPORTBUZZER -Ticker ) in Nischni Nowgorod geht es für den zweimaligen Weltmeister fast schon um alles oder nichts. Eine Niederlage kann sich die „Albiceleste“, die sich gegen Island schwer tat, müde und überspielt wirkte und in Person von Superstar Lionel Messi (30) sogar einen Elfmeter vergab, eigentlich nicht leisten.

Selbstbewusst geht man im Lager der „Feurigen“ aus Kroatien in dieses Spiel. Die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic gewann ihren Auftakt in Kaliningrad mit 2:0 gegen Nigeria am letzten Samstag souverän, aber auch glanzlos. „Wir haben nichts zu zu verlieren. Der Druck auf uns ist geringer, wir haben schon drei Punkte geholt“, betonte der Coach des Spitzenreiters der Gruppe D am Mittwoch in der abschließenden Pressekonferenz zum Spiel. Messis Vereinskollege vom FC Barcelona, Ivan Rakitic, betonte, dass die Argentinier ungeachtet des 1:1 zum Auftakt gegen Island als Favorit in die Partie gehen. „Argentinien“, so Rakitic, „ist weiterhin einer der Favoriten auf den Titel. Wir gehen davon aus, dass Argentinien sehr aggressiv spielen wird.“ Neue Erkenntnisse über Lionel Messi hatte der Ex-Bundesligaprofi vom FC Schalke 04 aber auch nicht parat: „Was soll ich ihnen sagen, was sie nicht schon wissen?“, sagte er mit Blick auf den fünffachen Weltfußballer des Jahres.