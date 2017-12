WM-Auslosung: Das sind die deutschen Gegner bei der WM 2018

87 Jahre Fußball-Weltmeisterschaft: Logos und Plakate von 20 Turnieren in Bildern © imago

1930, Uruguay: Das erste von bisher 20 Weltturnieren. In 18 Tagen im Juli - also im Südhalbkugel-Winter - spielten 13 Teams den Premieren-Weltmeister aus. Den Auftakt zwischen Frankreich und Mexiko (4:1) verfolgten 4444 Zuschauer im Schneegestöber. Im Finale schlug Gastgeber und Olympiasieger Uruguay den Nachbarn Argentinien 4:2. © imago, getty

1934, Italien: Auch in der zweiten Auflage der Weltmeisterschaft gewinnt der Gastgeber. In Rom besiegten die Italiener die Tschechoslowakei nach Verlängerung mit 2:1. Deutschland holte sich mit einem 3:2 gegen Österreich Platz drei. Gegenüber der Premiere wuchs die WM von 13 auf 16 Teams an. Weltmeister Uruguay boykottierte das Turnier wegen des geringen Interesses vier Jahre zuvor. England, weil die Europa-Premiere nicht im "Mutterland" des Fußballs ausgetragen wurde. © imago, getty

1938, Frankreich: In den Anfangsjahren der WM gab es die Regelung noch nicht, das Folgeturniere nicht auf dem gleichen Kontinent stattfinden zu lassen. Frankreich setzte sich bei der Abstimmung mit 19:4 Stimmen gegenüber Argentinien durch. Der dritte Bewerber Deutschland blieb ohne Stimme. Die Italiener um die Legende Giuseppe Meazza triumphierte nach einem 4:2 über Ungarn das zweite Mal - für lange Zeit das letzte Weltturnier. © imago, getty

1950, Brasilien: Fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wurde wieder Weltfußball gespielt. 16 Teams waren qualifiziert, Indien, Schottland und die Türkei sagten allerdings aus unterschiedlichen Gründen ab. Ersatzkandidaten Portugal und Frankreich sagten abb. So musste das Turnier mit 13 Teams durchgeführt werden. Der Veranstalter behielt den Modus bei, sodass in zwei Vierer-, einer Dreier- und einer Zweiergruppe die Teilnehmer der Finalrunde ermittelt wurden. Das hatte zur Folge, dass Uruguay bis zur entscheidenden Partie nur drei Spiele, Gegner Brasilien fünf Begegnungen absolviert hatten. Ein Unentschieden hätte Brasilien gereicht. Alcides Ghiggia erzielte zehn Minuten vor Schluss den Siegtreffer für Uruguay. © imago, getty

1954, Schweiz: Erstmals wurden 1954 WM-Spiele im Fernsehen übertragen. Im "Wunder von Bern" besiegte die deutsche Nationalmannschaft Ungarn 3:2, gegen das man in der Vorrunde 3:8 verloren hatte. Generationen von Kindern sind die entscheidenden Sekunden von Herbert Zimmermanns Radioberichterstattung in den Ohren. "Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt ..." © imago, getty

1958, Schweden: In Schweden ging ein Fußballstern auf. Ein 17-jähriger Brasilianer namens Edson Arantes do Nascimento zeigte erstmals auf großer bühne sein Können. Im dritten Vorrundenspiel gegen die Sowjetunion (2:0) gab Pelé - das Plakat ziert sein Autogramm - sein WM-Debüt. Im Viertelfinale gegen Wales erzielte er den 1:0-Siegtreffer, beim 5:2 gegen Frankreich im Halbfinale zwischen der 52. und 75. Minute einen Hattrick. Auch im Endspiel gegen Schweden (5:2) war der 17-Jährige zweimal erfolgreich. Die deutschen Weltmeister kamen bis ins Halbfinale, scheiterten dort am Gastgeber. Rekord: Der Franzose Just Fontain wurde mit 13 Treffern Toreschützenkönig - ein bis heute nicht wieder erreichter Wert. © imago, getty

1962, Chile: Das Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Jugoslawien war das letzte WM-Spiel unter Trainerlegende Sepp Herberger. Letzter WM-Held von 1954 ist Kapitän Hans Schäfer. Das Aus kam spät: Petar Radakovic trifft fünf Minuten vor Schluss zum Sieg für die Jugoslawen. Der spätere Weltmeister Brasilien musste ab dem zweiten Vorrundenspiel auf Pelé verzichten, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. © imago, getty

1966, England: Geoff Hurst machte sich am 30. Juli 1966 in Wembley zur Legende, als er England mit einem Dreierpack - dem einzigen der Finalgeschichte - zum Weltmeister machte. Hier posiert der ehemalige Stürmer mit einem Plakat vom Heimturnier. © imago, getty

1970, Mexico: Brasiliens dritter Streich. Dass dere Jules-Rimet-Pokal zum letzten Mal vergeben wurde, stand vor dem Finale fest. Erstmals trafen im Endspiel zwei Weltmeister aufeinander. Brasilien und Italien hatten den Pokal bereits zweimal gewonnen. In einer einseitigen zweiten Halbzeit demontierten die Südamerikaner Italien, gewannen am Ende 4:1. © imago, getty

1974, Deutschland: Premiere bei der Deutschland-Premiere – nach dem dritten Titelgewinn 1970 durfte Brasilien den Coupe Jules Rimet behalten. Seitdem kämpfen die Teilnehmer um den Weltpokal des italienischen Künstlers Silvio Gazzaniga. Als Erster stemmte Franz Beckenbauer den neuen Pokal bei der Heim-WM in München in die Luft. Die DFB-Auswahl von Trainer Helmut Schön war damit das erste europäische Team, das gleichzeitig Welt- und Europameister war. Noch eine Premiere: Die 1970 eingeführte Rote Karte wurde erstmals im Vorrundenspiel zwischen der DFB-Elf und Chile gezückt. Schiedsrichter Dogan Babacan schickte den Chilenen Carlos Caszely nach einem Revanchefoul an Berti Vogts vom Platz. © imago (2)

1978, Argentinien: Die Spiele des Mario Kempes. Als einer von zwei Akteuren, die bei einem ausländischen Klub spielten (FC Valencia), lastete großer Druck auf dem Angreifer. In der Gruppenphase erfüllte er die Erwartungen nicht. In der Zwischenrunde wurde er dann zu dem Spieler, der die Mannschaft zum Titel führte. Gegen Peru und Polen traf er doppelt. Und auch im Finale gegen die Niederlande (3:1 n.V.) war Kempes zweimal erfolgreich. © imago (2)

1982, Spanien: Kein Land hatte länger Zeit, sich auf eine Weltmeisterschaft vorzubereiten. Bereits 1966 entschied die Fifa, dass Spanien Ausrichter des Turniers 16 Jahre später werden sollte. Für die Gastgeber wurde sportlich es keine Fiesta. In der Vorrunde schaffte Spanien (3:3 Punkte, 3:3 Tore) es nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Jugoslawien (3:3 Punkte, 2:2 Tore) auf Platz zwei. In der Zwischenrunde war dann gegen Jupp Derwalls Deutschland Schluss, das danach über das legendäre Elfmeterschießen gegen Frankreich ins Endspiel einzog. Das Ende ist bekannt: Die Derwall-Elf unterlag im Finale Italien 1:3. © imago (2)

1986, Mexiko: Als bisher einziges Stadion war das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt je zweimal Austragungsort von Eröffnungs- und Endspiel und mit 19 Ansetzungen häufigster Austragungsort von WM-Spielen. Das Finale zwischen Argentinien und Deutschland (3:2) sahen 114.600 Menschen - im Stadion. © imago (2)

1990, Italien: Beim dritten Anlauf in Folge hat es geklappt. Deutschland ist Weltmeister, revanchiert sich bei Argentinien für die Endspiel-Niederlage 1986. Lothar Matthäus hat einen kaputten Schuh. Das ist der Grund dafür, dass Andreas Brehme heute noch die Geschichte von seinem Strafstoß gegen Sergio Goycochea im Tor der Argentinier erzählen darf. Apropos Goycochea: Der heutige Sportjournalist war gar nicht als Nummer eins vorgesehen. Nery Pumpido verletzte sich, und Goycochea spielte ein überragendes Turnier. In Viertel- und Halbfinale hielt er jeweils zwei Elfmeter. Bei Brehmes Schuss lag er in der richtigen Ecke. Um es mit Gerd Rübenbauers Worten zu sagen: "Goycochea wusste alles! Nur halten konnte er ihn nicht." © imago (2)

1994, USA: Berti Vogts hatte ein schweres Erbe anzutreten. Mit einer angeblich auf Jahrzehnte nicht zu schlagenden Nationalmannschaft fuhr er in die USA – und schickte Stefan Effenberg nach dem dritten Vorrundenspiel und dessen Stinkefinger-Eklats nach Hause. Der Anfang vom Ende. Als dann noch Thomas Häßler (1,66 Meter) im Viertelfinale gegen Bulgarien das entscheidende Kopfballduell gegen den damaligen HSV-Mittelfeldstrategen Yordan Letchkov (1,86 Meter) verlor, war der Weltmeister raus. Brasilien holte im Elfmeterschießen gegen Italien seinen vierten Titel und widmete ihn dem kurz zuvor tödlich verunglückten brasilianischen Formel-1-Fahrer Ayrton Senna. © imago (2)

1998, Frankreich: Die bis dahin größte WM aller Zeiten. 32 Teilnehmer kämpften in Frankreich um den Titel. Am Ende machten ihn drei der üblichen Verdächtigen unter sich aus – und WM-Neuling Kroatien. Die Südeuropäer profitierten von einem schlechten Tag der Voigts-Elf im Viertelfinale, in dem Christian Wörns nach 40 Minuten vom Platz flog. Am Ende ging die DFB-Auswahl 0:3 unter. Und Frankreich schlug im Finale durch einen überragenden Zinédine Zidane Titelverteidiger Brasilien 3:0. © imago (2)

2002, Südkorea und Japan: Eigentlich sollte es ja einen Gastgeber geben. Südkorea und Japan hatten sich getrennt um die Ausrichtung beworben. Irgendjemand bei der Fifa hatte dann die lustige Idee, die Ausrichtung an beide Verbände zu geben. Und das klappte super. Hakan Sükür schoss im Spiel um Platz drei gegen Südkorea das schnellste Tor der WM-Geschichte (11 Sekunden). Peinlich: Frankreich erzielte als amtierender Welrt- und Europameister nicht ein einziges Tor. © imago (2)

2006, Deutschland: Die Welt zu Gast bei Freunden. Das zweite Turnier in Deutschland nach 1974 war ein großes Fest. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes feierte bis zur 119. Minute des Halbfinales gegen Italien mit. Dann zerstörte Fabio Grosso alle Hoffnungen auf den zweiten Titel daheim. Alessandro del Piero setzte noch einen drauf. Die Schockstarre hielt nicht lange an. Fußball-Deutschland feierte weiter, das Team wurde nach einem Dreierpack von Bastian Schweinsteiger gegen Portugal Dritter. Und Frankreichs Superstar Zinédine Zidan verlor in der 110. Minute des Endspiels gegen Italien die Contenance – ein unwürdiges Ende einer großen Karriere. Und Italien feierte in Berlin den vierten Titel. © imago (2)

2010, Südafrika: Die erste WM auf afrikanischem Boden. Südafrika setzte sich in der Abstimmung gegen Ägypten und Marokko durch. Die Euphorie war groß, die Vuvuzelas laut. Dieses Plakat zeigt den Kopf von Kameruns Nationalspieler Samuel Eto'o in Form des Kontinents. Titelverteidiger Italien und Ex-Weltmeister Frankreich scheiterten in der Gruppenphase. Spanien holte durch ein 1:0 gegen die Niederlande den Weltpokal. © imago (2)

2014, Brasilien: Über die WM in Brasilien gibt es viele Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel das unfassbare 7:1 (5:0) der deutschen Nationalmannschaft im Halbfinale gegen den Gastgeber, das das Land bereits zur Halbzeit in Trauer stürzte. Oder der Umstand, dass Miroslav Klose mit seinem 16. WM-Tor just in jener Partie dem Brasilianer Ronaldo als erfolgreichsten Torschützen ablöste. Letztendlich standen sich Deutschland und Argentinien zum dritten Mal in einem WM-Finale gegenüber. Das zweite Mal siegte die DFB-Elf. © imago (2)