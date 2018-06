Kommentar zur deutschen Pleite gegen Mexiko: So fahren wir früh nach Hause!

Immer wieder war vor der WM diskutiert worden: Wie stark ist die deutsche Mannschaft wirklich? Hat sie tatsächlich das Potenzial, den Titel zu verteidigen? Eine Antwort gab das Team beim 0:1 gegen Mexiko selbst: Es war ein erschreckend schwacher Auftritt, der Anlass zur Sorge gibt– und an dem es nichts schönzureden gibt. Die Mexikaner (Weltranglistenplatz 15) waren den Deutschen (Weltranglistenplatz 1) in allen Belangen überlegen; sie wirkten spritziger, griffiger, fitter, dazu taktisch und technisch mehr auf der Höhe. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Mexikaner all ihre hervorragenden Kontermöglichkeiten effektiver ausgespielt hätten

Mit einer solchen Einstellung schafft es Deutschland maximal zum Spiel um Platz drei – und zwar nicht um das der gesamten WM am 14. Juli, sondern um das am letzten Gruppenspieltag gegen Südkorea am 27. Juni; denn wenn sich Sami Khedira, Joshua Kimmich, Mesut Özil und Co. so auch am nächsten Spieltag gegen Schweden präsentieren, ist nicht ausgeschlossen, dass sie danach bereits die Heimreise antreten müssen.