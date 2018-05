DFB vergibt Rückennummern für die WM-Vorbereitung: Hinweis auf Streichkandidaten?

Die deutschen Rückennummern während der WM-Vorbereitung im Überblick - klickt Euch durch die Galerie!

Rückennummer 23 - Mario Gomez (32, VfB Stuttgart, 73/31): Er hat sich im Duell der klassischen Mittelstürmer gegen Sandro Wagner durchgesetzt. Sein Wechsel zum VfB Stuttgart in der Winterpause hat sich so bezahlt gemacht. Letztlich ist vielleicht auch seine Erfahrung in der DFB-Elf sein großer Vorteil - unter Löw hat er immerhin schon 73 Spiele gemacht.

Rückennummer 13 - Thomas Müller (28, Bayern München, 90/38): Natürlich sicher mit dabei. Kam in der Bundesliga immer besser in Form und will es nicht bei zehn WM-Treffer belassen.

DFB-Trainingslager startet am Mittwoch

Am Mittwoch geht die Vorbereitung in ihre erste heiße Phase. Dann zieht Löw seinen Kader zum Trainingslager in Südtirol zusammen. Die letzten Testspiele steigen am 2. Juni in Klagenfurt gegen Österreich und am 8. Juni in Leverkusen gegen Saudi-Arabien. Vier Tage später reisen Mannschaft und Trainer dann nach Russland, wo am 17. Juni das erste deutsche Turnier-Spiel gegen Mexiko steigt.