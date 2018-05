WM-Eklat in Frankreich: E-Mail von Rabiot sorgt für Mega-Zoff 

Kingsley Coman: Er absolvierte noch vor seiner Zeit beim FC Bayern München und Juventus Turin vier Profi-Spiele für Paris Saint-Germain. Obwohl der junge Franzose erst 1996 geboren wurde, hat er bereits in Frankreich, Italien und Deutschland die Ligameisterschaft gewonnen. 2015 wechselte er aus Turin vorerst auf Leihbasis an die Isar, im Sommer 2017 zog Bayern dann die Kaufoption von 21 Millionen Euro für Coman.

Kingsley Coman: Er absolvierte noch vor seiner Zeit beim FC Bayern München und Juventus Turin vier Profi-Spiele für Paris Saint-Germain. Obwohl der junge Franzose erst 1996 geboren wurde, hat er bereits in Frankreich, Italien und Deutschland die Ligameisterschaft gewonnen. 2015 wechselte er aus Turin vorerst auf Leihbasis an die Isar, im Sommer 2017 zog Bayern dann die Kaufoption von 21 Millionen Euro für Coman. © imago

Danijel Ljuboja: Er stand in den Jahren 2004 und 2005 insgesamt 52 Mal für PSG auf dem Platz und erzielte dabei acht Tore. Der serbische Mittelstürmer beendete seine Karriere, in der er auch vier Jahre in der Bundesliga für den VfB Stuttgart, VFL Wolfsburg und den HSV spielte, im Sommer 2014 beim französischen Zweitligisten RC Lens. © imago