WM-Eklat: Xhaka und Shaqiri provozieren mit Adler-Jubel gegen Serbien

In Costa Rica titelt die Zeitung "La Nación": Die Schwalbe von Neymar "wird in der Geschichte die erste Strafe bleiben, die von einem Videoassistenten bei einer Weltmeisterschaft rückgängig gemacht wurde."

Auch in der "Daily Mail" wird über die Schwalbe des Superstars diskutiert. Er wirke vom Stress des Turniers "überwältigt", so das Blatt.

Schweiz-Trainer verärgert

Zum Hintergrund: Serbien erkennt den Kosovo nicht als souveränen Staat an. Im Kosovo leben zu 90 Prozent Albaner. Im Zuge des Kosovo-Krieges 1998/99 am Balkan flohen viele Kosovo-Albaner in den Westen - zum Beispiel in die Schweiz. Auch deshalb können die Jubel-Gesten der beiden Spieler als Provokation gewertet werden.