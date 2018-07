Nervenstärke bis Jugendkonzept: Darum ist England plötzlich das bessere Deutschland

Selbstironie können sie, die Engländer. Konnten sie schon immer. Bereits nach dem Ende der Gruppenphase bei der WM in Russland überboten sich die Zeitungen auf der Insel mit Schlagzeilen, welche die Nationalmannschaft trotz des Weiterkommens aufs Korn nahmen. Der Guardian beispielsweise titelte „It´s the knockouts! And that could mean penalties.“ Frei übersetzt: „Jetzt beginnt die K.o.-Phase. Und das kann Elfmeterschießen bedeuten.“