WM: England gegen Panama im TV, Live-Stream und Ticker schauen

England muss nach dem 5:2-Kantersieg Belgiens gegen Tunesien am Samstagmittag nachlegen, um noch eine Chance auf den Gruppensieg zu haben. Die „Three Lions“ sind in der Partie England gegen Panama am Sonntag (14 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in Nischni Nowgorod gefordert.

„Los Canaleros“, wie die Mannschaft vom WM-Neuling Panama auch genannt wird, haben auf keinen Fall vor, sich mit einer zweiten Niederlage vorzeitig aus dem Turnier zu verabschieden. „Es gibt den Glauben daran, dass Panama einen Punkt gegen England holen kann“, sagte Großbritanniens Botschafter in Panama, Damion Potter, „wenn sie ein Tor gegen England erzielen, wird Panama-Stadt ein unglaublicher Hotspot werden.“